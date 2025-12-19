Le cinéaste Christian de Chalonge est décédé

Le cinéaste Christian de Chalonge, César du meilleur réalisateur en 1979, est décédé à Saint-Denis le 6 décembre à 88 ans, a annoncé son épouse Dominique Garnier au journal Le Monde , qui a publié jeudi 18 décembre son avis de décès.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Il avait connu le succès dès son troisième film, L'argent des autres, pour lequel il avait décroché le César du meilleur film et celui du meilleur réalisateur en 1979.

Ce film avec Michel Serrault, Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant, raconte l'histoire d'un fondé de pouvoir dans une grande banque, licencié à tort pour négligence, et confronté aux dérives du système bancaire.

Inspiré du scandale de la Garantie Foncière qui éclate en 1971, le film met en scène une syndicaliste nommée Arlette Rivière, en référence à Arlette Laguiller, syndicaliste au Crédit Lyonnais à l'époque et candidate d'extrême-gauche à l'élection présidentielle de 1974.

C'est le début d'une longue collaboration entre Christian de Chalonge et son acteur fétiche, Michel Serrault, avec qui il tournera cinq films.

Le réalisateur le retrouve dans Malevil (1981), avec Jacques Villeret, film de science-fiction post-apocalyptique sur des rescapés d'une explosion nucléaire organisant leur vie dans la cave d'un château.

Dans Docteur Petiot (1990), il offrira à Michel Serrault l'un de ses rôles les plus marquants, inspiré d'un tueur en série français. Le médecin Marcel Petiot fut condamné à mort en 1946 pour 24 assassinats de juifs et de résistants pendant l'occupation.

Christian de Chalonge a sorti neuf films au cinéma entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990. Il terminera sa carrière en réalisant plusieurs téléfilms, notamment des adaptations de pièces de Molière ainsi que plusieurs épisodes de la série Maigret, le commissaire créé par Georges Simenon.

AFP/VNA/CVN



