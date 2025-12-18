Un rare violon Guarneri vendu 2,3 millions d'euros à Paris

Un violon vieux de trois siècles et signé du célèbre luthier italien Giuseppe Guarneri del Gesù a été vendu un peu plus de 2,3 millions euros frais inclus aux enchères mardi 16 décembre à Paris, a annoncé à l'AFP la maison Artcurial.

>> Après la suspension de la vente de la Pascaline, objectif trésor national

>> Un "chef-d'œuvre inconnu" de Renoir vendu 1,8 million d'euros aux enchères à Paris

>> Un rare champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles aux enchères au Danemark

>> L'Œuf d'hiver Fabergé aux enchères, record de prix attendu

Photo : AFP/VNA/CVN





Réalisé entre 1727 et 1730 par Bartolomeo Giuseppe Guarneri, dit del Gesù, ce violon compte parmi les plus recherchés au monde.

Moins de 150 instruments du maître luthier de Crémone - considéré comme l'un des plus importants de l'histoire avec Antonio Stradivari, dit Stradivarius - sont aujourd'hui recensés.

Le violon aux reflets sombres, long de 35 cm pour 20 cm de large, "contraste avec le style classique et harmonieux des Stradivarius", explique à l'AFP Jonathan Marolle, expert en lutherie.

"Le style del Gesù, c'est le bruit et la fureur ", poursuit-il, évoquant autant l'esthétique que le timbre de l'instrument.

"Le violon produit un son plus rauque, un peu plus agressif, et peut-être moins équilibré que les Stradivarius", précise-t-il.

Composé d'une table fabriquée par del Gesù et d'une tête signée par son père, ce violon composite a appartenu à plusieurs violonistes célèbres comme le Belge Eugène Ysaÿe qui en 1928 a inscrit la mention "Ce del Gesù fut le fidèle compagnon de ma vie" à l'encre rouge sur une étiquette apposée à l'intérieur de l'instrument.

Plus tard, l'Américain Isaac Stern, lui aussi propriétaire du violon, répondit sur la même étiquette : "De la mienne aussi".

"C'est un peu le rêve de tout violoniste de jouer un del Gesù", souligne Stéphane Aubert, commissaire-priseur et vice-président d'Artcurial.

En juin dernier, le violon "Carrodus ", réalisé en 1743 par Giuseppe Guarneri del Gesù – un an avant la mort du luthier –, a été acquis pour 20 millions de dollars (17,08 millions d’euros) par la Stretton Society, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la musique.

L'instrument, qui a notamment appartenu au compositeur et virtuose italien Niccolò Paganini (1782 1840), a été prêté au violoniste sud-coréen Inmo Yang pour une durée minimale de dix ans, mais avec l'intention de lui en confier l'usage "à vie ".

Liya Petrova, l'une des violonistes les plus virtuoses de sa génération, joue aussi d'un del Gesù qu'un couple de mécènes passionnés de musique classique lui prête.

En mars 2023, un autre violon de Guarneri del Gesù, le "Baltique ", avait été vendu aux enchères aux États Unis pour 9,44 millions de dollars (8,75 millions d'euros).

AFP/VNA/CVN