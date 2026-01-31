Catastrophe ferroviaire en Espagne : le bilan monte à 46 morts

Un passager blessé dans la catastrophe ferroviaire du 18 janvier dans le Sud de l'Espagne est décédé vendredi 30 janvier, portant le bilan à 46 morts, ont annoncé les autorités sanitaires régionales.

>> Catastrophe ferroviaire en Grèce: des milliers de manifestants réclament "justice"

>> Un mort et quatre blessés graves dans une nouvelle catastrophe ferroviaire

>> Catastrophe ferroviaire : la ligne Madrid - Séville rouvrira dans 10 jours

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une des victimes hospitalisées est décédée" à l'hôpital Reina Sofia de Cordoue, a annoncé une porte-parole du gouvernement régional andalou à l'AFP.

L'accident du 18 janvier en Andalousie avait jeté le doute sur la sécurité des transports ferroviaires en Espagne, deuxième plus grand réseau de trains à grande vitesse au monde après la Chine.

Le soir du drame, des voitures d'un train de la compagnie privée Iryo - filiale des Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia) - avaient déraillé au niveau de la petite ville d'Adamuz, sur l'axe Madrid-Séville, se déportant sur l'autre voie quelques secondes avant l'arrivée en sens inverse d'un train de la compagnie publique espagnole Renfe, provoquant un choc à plus de 200 km/h avec 480 voyageurs à bord des deux rames.

Depuis, les enquêteurs s'affairaient sur les lieux de la tragédie pour en comprendre ses causes exactes, s'orientant pour le moment vers la piste d'une "rupture" d'un rail au niveau d'une soudure qui se serait produite juste avant la catastrophe.

AFP/VNA/CVN