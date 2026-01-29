Les autorités colombiennes localisent l'avion disparu avec 15 personnes à bord

Les autorités colombiennes ont localisé mercredi 28 janvier un avion de ligne disparu transportant 15 personnes, et aucun survivant n'a été signalé.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'avion Beechcraft 1900, exploité par la compagnie aérienne nationale Satena, a été localisé dans la région de Norte de Santander, dans le Nord-Est de la Colombie, après que des habitants et la police nationale ont trouvé l'épave, selon le média colombien RTVC Noticias.

L'appareil, assurant le vol NSE 8849 entre Cucuta et Ocana, a décollé à 11h42 heure locale, et a eu son dernier contact avec les contrôleurs aériens à 11h54, a précisé Satena dans un communiqué. L'avion transportait 13 passagers et deux membres d'équipage.

L'autorité colombienne de l'aviation civile a indiqué avoir activé les protocoles d'urgence et mis en place un poste de commandement unifié afin de recueillir des informations sur l'accident.

Xinhua/VNA/CVN