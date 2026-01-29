Pour financer son appétit pour l'IA, Amazon va supprimer 16.000 postes dans le monde

À l'heure où il concentre ses investissements sur l'intelligence artificielle (IA), le géant du e-commerce américain Amazon a annoncé mercredi 28 janvier la suppression de 16.000 postes dans le monde, dans la droite ligne d'un mouvement de réduction des coûts entamé ces derniers mois.

Le message, qui avait d'abord filtré dans des médias américains, a officiellement été envoyé aux employés d'Amazon mercredi matin 28 janvier.

"Les suppressions que nous mettons en œuvre aujourd'hui auront un impact sur environ 16.000 postes à travers Amazon et nous travaillons (...) pour soutenir toutes les personnes dont le poste est touché", a expliqué Beth Galetti, la vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie dans ce message, ensuite mis en ligne sur le site du groupe.

Amazon a précisé que de nouveaux postes en interne seraient offerts à certains salariés lorsque c'est possible, sans donner davantage de détails sur les divisions où auront lieu les coupes.

"Pour les collègues qui ne parviennent pas à trouver un nouveau poste au sein d'Amazon ou qui choisissent de ne pas en chercher, nous offrirons un accompagnement de transition", précise le groupe.

Ces suppressions ne sont pas les premières mises en place par Amazon, qui s'est lancé dans la coûteuse course à l'intelligence artificielle.

En juin l'an dernier, son patron Andy Jassy avait affiché sa volonté de réduire les coûts pour mieux investir dans ce secteur. Il avait alors annoncé que le développement de l'IA allait, "dans les prochaines années (...) réduire [leurs] effectifs de bureaux".

Première vague

Fin octobre, une vague de suppression de 14.000 postes avait déjà été annoncée. "Comme je l'ai indiqué en octobre, nous avons travaillé à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en accroissant la responsabilisation et en supprimant la bureaucratie", a indiqué Beth Galetti dans son message mercredi.

"Si de nombreuses équipes ont finalisé leurs changements organisationnels en octobre, d'autres n'ont achevé ce travail que maintenant", a-t-elle ajouté.

De plus, de nouvelles coupes pourraient avoir lieu, à l'en croire: "Certains d'entre vous se demanderont peut‑être si c'est le début d'un nouveau rythme où nous annoncerions des réductions d'ampleur tous les quelques mois. Ce n'est pas notre intention. Mais, comme nous l'avons toujours fait, chaque équipe continuera d'évaluer la responsabilité, la rapidité et la capacité à innover pour les clients, et d'apporter les ajustements appropriés", a écrit Beth Galetti.

Débuté en 2021, le mandat du Pdg Andy Jassy avait déjà été marqué par un mouvement similaire, avec 27.000 suppressions de postes lors de l'hiver 2022-2023.

Le groupe a toutefois précisé mercredi 28 janvier qu'il entendait continuer d'embaucher en parallèle.

À fin 2024, le géant comptait quelque 1,5 million d'employés à travers le monde, selon son rapport annuel.

À l'instar des autres géants de la technologie, Amazon multiplie les investissements massifs pour pouvoir prendre une part du gâteau de la révolution IA. Il mise en particulier sur les performances de sa filiale Amazon Web Services (AWS), numéro 1 mondial du cloud, engagée dans une course face à ses poursuivants qui gagnent du terrain, Microsoft Azure et Google Cloud.

Les dépenses pour développer de nouvelles puces ou des services à base d'IA sont exponentielles. Amazon a annoncé courant décembre qu'il allait investir plus de 35 milliards de dollars en Inde, notamment sur les technologies IA.

