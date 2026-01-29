Espagne

Catastrophe ferroviaire : la ligne Madrid - Séville rouvrira dans 10 jours

La ligne de train à grande vitesse entre Madrid et Séville, suspendue depuis la catastrophe ferroviaire d'Adamuz ayant tué 45 personnes le 18 janvier, rouvrira dans "environ 10 jours" , a annoncé mercredi 28 janvier le ministre espagnol des Transports.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Aujourd'hui, nous avons reçu l'autorisation judiciaire de procéder au rétablissement des infrastructures sur le tronçon de l'accident", a indiqué mercredi 28 janvier Oscar Puenta sur les réseaux sociaux. "Notre objectif est que les travaux soient achevés dans un délai d'environ 10 jours" pour rétablir le trafic "sur l'ensemble de la ligne Madrid-Séville", a-t-il poursuivi.

Le soir du drame, des voitures d'un train de la compagnie privée Iryo avaient déraillé au niveau de la petite ville d'Adamuz en Andalousie (Sud), sur l'axe Madrid-Séville, se déportant sur la voie voisine quelques secondes avant l'arrivée en sens inverse d'un autre train, provoquant un choc à plus de 200 km/heure avec 480 voyageurs à bord des deux rames.

Le bilan définitif de cette tragédie, qui a bouleversé tout le pays et ravivé les débats sur l'entretien du réseau ferroviaire national, est de 45 morts et une centaine de blessés, selon les autorités.

APS/VNA/CVN