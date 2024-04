Chine : hausse de la production et de la consommation d'or au premier trimestre

>> L'or bat un nouveau record historique, dépassant 2.200 USD l'once

Photo : AFP/VNA/CVN

La Chine a produit 85,959 tonnes d'or au cours du premier trimestre, en hausse de 1,16% en base annuelle, selon les données publiées par l'Association de l'or de Chine.

La consommation d'or en Chine a atteint 308,905 tonnes sur la même période, soit une hausse de 5,94% sur un an, ont indiqué les données de l'association.

Plus précisément, la consommation de bijoux en or sur le marché chinois a baissé de 3% par rapport à la même période l'année dernière à 183,922 tonnes, tandis que celle des pièces et des lingots d'or a bondi de 26,77% sur un an à 106,323 tonnes.

La consommation d'or à des fins industrielles et autres a progressé de 3,09% en glissement annuel à 18,66 tonnes de janvier à mars.

Xinhua/VNA/CVN