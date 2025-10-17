Le Laos et la Thaïlande conviennent de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul ont convenu, le 16 octobre, de poursuivre leur étroite collaboration afin de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale aux niveaux central et local, contribuant ainsi à renforcer l'amitié, à favoriser le développement socio-économique et à améliorer les conditions de vie des populations des deux pays.

Photo : nationthailand/CVN

Lors de leurs entretiens à Vientiane, les deux Premiers ministres ont réaffirmé leur engagement à promouvoir davantage le partenariat stratégique pour la croissance, notamment en organisant des activités pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Les deux dirigeants ont également discuté de la coopération dans divers domaines tels que la politique, la sécurité, la démarcation des frontières, le maintien de la paix et de l'ordre à la frontière, le travail, la lutte contre les escroqueries en ligne, la lutte contre la pollution transfrontalière, l'économie et le commerce, le développement des infrastructures, l'énergie, le tourisme et la coopération au développement.

À cette occasion, le gouvernement thaïlandais a apporté son soutien à quatre projets au Laos, dont un projet visant à renforcer et à accroître la coopération avec les pays voisins dans la lutte contre la drogue et le démantèlement des réseaux transfrontaliers de trafic de drogue, d’une valeur de 10,15 millions de THB (312.000 USD) ; le financement de matériel pédagogique pour le Collège technique et professionnel de Savannakhet dans le cadre du Projet de développement des compétences professionnelles laotiennes, d’une valeur de près de 1,5 million de THB ; la fourniture d’antisérum contre le venin de serpent à l’hôpital du district de Phonhong dans la province de Vientiane, d’une valeur de 875.000 THB ; et une assistance technique pour un projet de développement du système d’approvisionnement en eau au Laos, d’une valeur de 30 millions de THB.

VNA/CVN