Chine : 29 personnes portées disparues à la suite d'un glissement de terrain au Sichuan

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le glissement de terrain s'est produit vers 11h50 dans le village de Jinping, dans le district de Junlian de la ville de Yibin.

Le nombre de personnes disparues est encore en cours de vérifications. Samedi 8 février à minuit, le glissement de terrain avait enseveli dix habitations et un bâtiment de production.

Deux personnes, l'une grièvement blessée et l'autre légèrement, ont été secourues et sont soignées dans un hôpital de Junlian.

En raison des précipitations persistantes et des conditions géologiques, le glissement de terrain s'est transformé en coulées de débris, formant une accumulation de débris s'étendant sur environ 1,2 kilomètre, avec un volume estimé à plus de 100.000 m2, selon une évaluation préliminaire.

Le glissement de terrain, qui est toujours en cours, présente une épaisseur de 10 à 20 m et une largeur d'environ 100 m.

Le Sichuan a mobilisé 949 personnes de l'armée, de la police armée, des sapeurs-pompiers, de l'intervention d'urgence, des transports, du personnel médical, des télécommunications et d'autres forces pour effectuer ou assister les opérations de sauvetage.

En outre, du matériel de sauvetage technique et des fournitures d'urgence ont été acheminés pour mener à bien les évaluations, les opérations de recherche et de sauvetage et les enquêtes d'urgence.

Plus de 200 personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs et 155 ont été réinstallées dans un abri temporaire situé dans une école de Junlian.

Les autorités locales ont déployé 30 générateurs d'urgence, 100 tentes en coton, 400 lits et 1.100 couettes afin de répondre aux besoins essentiels tels que la nourriture, les abris et le chauffage. D'autres habitants touchés ont été hébergés chez des parents et des proches.

Compte tenu de la chute des températures, des précipitations continues et des conditions de glissement de terrain, les autorités locales ont désigné des zones de danger dans le village de Jinping et les zones environnantes.

Une surveillance en temps réel a également été mise en place sur les pentes des montagnes bordant la zone du glissement de terrain, et des itinéraires d'évacuation d'urgence et des signaux d'alerte ont été établis, afin de prévenir les catastrophes secondaires et d'assurer la sécurité des opérations de sauvetage en cours, ont indiqué les autorités locales.

Xinhua/VNA/CVN