Sommet sur l'IA à Paris: coup d'envoi et premières annonces officielles

Devenir la figure de proue de l'intelligence artificielle (IA) en Europe : les ambitions françaises sont grandes pour le Sommet mondial à Paris les 10 et 11 février, qui s'est ouvert jeudi 6 février avec l'annonce de 35 nouveaux sites "prêts" à accueillir des data centers.

Le programme de l'événement, porté depuis des mois par le président Emmanuel Macron qui a convié Donald Trump et le propriétaire de X Elon Musk, s'étale sur six jours et devrait rassembler des milliers de participants.

Le sommet, co-présidé avec l'Inde, a débuté jeudi 6 février à l'école d'ingénieur Polytechnique avec des tables rondes aux sujets pointus, tandis que la ministre française chargée de l'IA, Clara Chappaz, annonçait dans la matinée que 35 sites étaient "prêts à l'emploi" pour accueillir de nouveaux data centers sur le territoire français.

Après avoir dîné mercredi 5 février avec une vingtaine de chercheurs renommés, le président Macron s'entretiendra jeudi 6 février avec le président des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, a annoncé l'Élysée. Avec probablement de nouvelles annonces à la clé.

Les rencontres se poursuivront samedi 8 et dimanche 9 février avec deux journées consacrées à l'IA dans la culture, avant des échanges diplomatiques lundi 10 et mardi 11 février ainsi qu'un "business day" mardi 11 février à Station F, l'incubateur de start-up fondé par le milliardaire français Xavier Niel, lui-même acteur de la tech.

La science en éclaireur

Plus d'une cinquantaine de chercheurs se retrouvent jeudi 6 et vendredi 7 février au campus de Polytechnique, sur le plateau de Saclay (Essonne), autour du thème "IA, sciences et société".

Il y est question de recherche scientifique mais aussi de questionnements sur la confiance dans l'IA et les dangers potentiels de cette technologie qui suscite des inquiétudes.

"Il est de notre devoir de nous assurer que les décideurs mondiaux disposent des connaissances et des questions qui émergent (du monde scientifique) pour élaborer les politiques et les stratégies qui définiront l'avenir de l'IA", a déclaré Thierry Coulhon, président du directoire de l'Institut Polytechnique, devant un amphithéâtre plein à craquer.

"Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un moment dans l'histoire où une nouvelle technologie a déclenché autant d'engouement et d'hystérie", a complété Michael Jordan, professeur à l'Université de Californie à Berkeley.

En parallèle, trois prix Nobel, Maria Ressa (journaliste et Nobel de la Paix), Joseph Stiglitz (économie) et Geoffrey Hinton (physique), intervenu à distance, se retrouvaient pour une conférence organisée par l'Association internationale pour une IA sûre et éthique, créée en 2024.

Alors que la participation d'une centaine de pays est annoncée, la liste des représentants politiques a commencé à se préciser : le vice-président américain J.D. Vance représentera les États-Unis, tandis que seront également présents le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand Olaf Scholz.

L'incertitude persiste sur la présence d'Elon Musk, et sur celle du fondateur de la start-up chinoise DeepSeek, Liang Wenfeng, avec lequel l'Elysée a indiqué être en "discussions".

Nouveaux sites

Au premier jour de l'événement, Paris a déjà fait d'importantes annonces pour le secteur français de l'IA.

Les nouveaux sites destinés à accueillir des centres de données pour l'intelligence artificielle, une technologie qui en est très consommatrice, occuperont quelque 1.200 ha au total et leur localisation sera dévoilée en début de semaine prochaine.

En parallèle, le ministre de l'Action publique et de la fonction publique Laurent Marcangeli a indiqué qu'un logiciel conversationnel similaire à ChatGPT serait bientôt mis à la disposition des 5,7 millions d'agents publics.

La France, qui a déjà attiré les laboratoires de recherche en IA de plusieurs géants de la tech tels que Google, Meta ou OpenAI, espère ainsi réaffirmer le potentiel national dans le domaine.

Face à l'irruption de DeepSeek, qui a stupéfié par sa capacité à égaler ses concurrents américains à un coût très inférieur, et la puissance de frappe des États-Unis, qui ont annoncé 500 milliards d'USD d'investissements pour développer des infrastructures dans l'IA, il s'agit pour le pays hôte de prouver avec ce sommet sa crédibilité sur la scène mondiale.

