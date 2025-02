Pays Baltes : raccordement électrique à l'Europe

>> L'UE va s'efforcer de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie

>> Les pays baltes se déconnectent du réseau électrique russe

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, membres de l'UE et de l'Otan depuis 2004 après avoir été des républiques soviétiques, l'ont mené à bien pour des raisons de sécurité et d'indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.

Les autorités baltes craignaient des sabotages ou autres perturbations, mais la déconnexion s'est déroulée sans incident. Les opérateurs des réseaux électriques des trois pays ont affirmé que la Russie avait coopéré.

"C'est un jour historique", a lancé le commissaire européen à l'Énergie, Dan Jorgensen.

"Financé en grande partie par l'UE"

Après que les trois États baltes ont achevé le processus de déconnexion samedi matin 8 février, un câble électrique reliant la Lettonie à la Russie a été concrètement, et symboliquement, coupé.

"Nous avons désormais le contrôle total de notre réseau électrique", a déclaré à la presse le ministre letton de l'Énergie, Kaspars Melnis, en tenant à la main un bout de ce câble.

Son homologue lituanien Zygimantas Vaiciunas a précisé les trois pays baltes devaient fonctionner environ 24 heures en "mode isolé", avant de s'intégrer dimanche 9 février au réseau électrique européen via la Pologne.

Les responsables lituaniens et polonais entameront le processus de synchronisation aux alentours de midi dimanche 9 février.

"Nous devons effectuer des tests pour garantir à l'Europe la stabilité de notre système énergétique", a expliqué Rokas Masiulis, directeur de Litgrid, l'opérateur public du réseau électrique lituanien.

Il a ajouté samedi soir 8 février que tous les "tests de contrôle de fréquence" étaient terminés et que tout se déroulait comme prévu.

Au total, 1,6 milliard d'euros -surtout des fonds européens- ont été investis dans le projet. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devait assister dimanche 9 février à Vilnius à une cérémonie avec les dirigeants baltes.

AFP/VNA/CVN