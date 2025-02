Les humanitaires de l'ONU continuent d'acheminer de l'aide à Gaza

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a déclaré qu'il était principalement préoccupé par les plus vulnérables des habitants de Gaza, les 90% des 2,1 millions de personnes déjà déplacées de leurs maisons.

L'OCHA a indiqué que l'organisation mondiale et ses partenaires estiment que plus de 500.000 Palestiniens déplacés sont retournés dans le nord de Gaza, où il y a un besoin urgent de tentes et de matériaux pour les abris. Pour faire face à ces pénuries et à l'impact de la pluie sur les familles vivant dans des conditions précaires, la Société du Croissant-Rouge palestinien a transporté mardi 22 camions de tentes du sud au nord de la bande de Gaza.

Les partenaires de l'ONU ont distribué 1.000 kits pour rendre étanches des abris de fortune de familles déplacées à Deir al Balah, au centre de la bande de Gaza.

"Dans toute la bande de Gaza, 22 boulangeries soutenues par le Programme alimentaire mondial (PAM) sont désormais opérationnelles", a déclaré l'OCHA. "Les partenaires du secteur de la santé continuent de fournir des services de santé primaires et secondaires dans toute la bande de Gaza. Hier (mardi 4 février), cinq ambulances sont entrées à Gaza pour renforcer la capacité de réponse aux urgences".

Le bureau a indiqué que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, ses partenaires ont procédé à des évaluations rapides dans plus de 100 points de services de santé non fonctionnels afin d'évaluer les besoins en matière de réhabilitation.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué avoir distribué un soutien nutritionnel aux nourrissons. Le PAM a fourni dans toute la bande de Gaza des suppléments nutritifs à base de lipides à plus de 80.000 enfants et femmes enceintes ou allaitantes depuis le cessez-le-feu.

Les partenaires humanitaires ont procédé au dépistage de la malnutrition chez plus de 30.000 enfants de moins de cinq ans depuis le 19 janvier, a indiqué le bureau. Parmi eux, 1.150 cas de malnutrition aiguë ont été identifiés, dont 230 cas de malnutrition aiguë sévère.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a distribué près de 100 tonnes d'aliments pour animaux afin de soutenir les éleveurs à Deir al Balah et Khan Younès, ce qui a profité à des centaines de personnes travaillant dans le secteur agricole.

"Pour soutenir les activités d'apprentissage dans la bande de Gaza, les partenaires de l'éducation ont établi trois nouveaux espaces d'apprentissage temporaires hier (mardi 4 février) dans les gouvernorats de Gaza, Rafah et Khan Younès, au bénéfice de 200 enfants en âge scolaire", a déclaré l'OCHA.

