Chine : 53 morts et 62 blessés dans un séisme de magnitude 6,8 au Xizang

Cinquante-trois personnes ont été tuées et 62 autres blessées, après qu'un séisme de magnitude 6,8 a secoué mardi 7 janvier à 9h05 (heure de Pékin) le district de Dingri à Xigaze, dans la région autonome du Xizang, selon le Centre régional de secours en cas de catastrophes.

>> Chine : un séisme de magnitude 5,8 frappe le Xinjiang

>> Un séisme de magnitude 5,5 frappe le Qinghai dans le Nord-Ouest de la Chine

>> Chine : un séisme de magnitude 4,6 frappe le Yunnan

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus de 1.000 maisons ont subi des dommages plus au moins importants.

Après le séisme, l'Administration chinoise des séismes a lancé une intervention d'urgence de niveau II et a envoyé une équipe de travail sur place pour participer aux opérations de secours. La région autonome du Xizang a également émis une intervention d'urgence de niveau II au séisme.

Les autorités centrales ont envoyé quelque 22.000 articles de secours, dont des tentes et des manteaux en coton, des couettes et des lits pliants, ainsi que du matériel de secours spécial pour les zones de haute altitude et glaciales.

Plus de 1.500 pompiers et secouristes locaux ont également été envoyés sur le site.

L'épicentre a été localisé à 28,5 degrés de latitude nord et 87,45 degrés de longitude est. Le séisme s'est produit à une profondeur de 10 km, précise un rapport publié par le Centre du réseau sismique de Chine.

L'épicentre est situé dans le bourg de Tsogo du district de Dingri, qui compte une population d'environ 6.900 personnes dans un rayon de 20 km. Il y a 27 villages dans cette zone. Selon des données officielles, le district de Dingri compte plus de 61.000 habitants.

Xinhua/VNA/CVN