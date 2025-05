Chaleur record aux Émirats, où le thermomètre dépasse les 50 degrés Celsius

Les Émirats arabes unis ont annoncé vendredi 23 juin avoir enregistré une température record pour un mois de mai, avec 50,4 degrés Celsius, un niveau inédit depuis plus de deux décennies dans ce pays du Golfe.

"La plus haute température enregistrée à travers le pays aujourd'hui est de 50,4 degrés Celsius à Al Shawamekh", dans l'émirat d'Abou Dhabi, a indiqué le Centre national de météorologie (NCM) sur son compte X.

"C'est la température la plus élevée jamais enregistrée (en mai) depuis qu'on a commencé les relevés en 2003", a-t-il affirmé à l'AFP.

Le pays désertique, habitué aux fortes chaleurs estivales, semble cette année confronté à une entrée en saison particulièrement précoce.

"Il faisait une chaleur insupportable aujourd'hui (vendredi), on aurait dit que l'été avait commencé", raconte à l'AFP un habitant d'Abou Dhabi, qui n'a pas souhaité être identifié.

Arrivé en retard pour la prière du vendredi, le jeune homme de 26 ans dit avoir failli s'évanouir en priant à l'extérieur à la mi-journée. "J'étais trempé", confie-t-il.

Dans l'émirat voisin de Dubaï, Mohammed Juma, expert en marketing, explique n'avoir pas pu remettre ses chaussures en sortant de la mosquée tant elles étaient brulantes. "J'ai du verser de l'eau dessus", raconte ce Palestinien de 31 ans.

Même à l'intérieur de sa voiture, la climatisation ne suit plus, ajoute-t-il.

Réchauffement climatique

Le nombre de jours extrêmement chauds a presque doublé dans le monde en trois décennies. Et les scientifiques ont montré que les canicules à répétition étaient un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et que ces vagues de chaleur étaient appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Aux Émirats, le précédent record pour un mois de mai remontait à 2009, avec 50,2 degrés Celsius, selon le CNM. Celui-ci a diffusé une série de recommandations appelant la population à limiter son exposition au soleil et à s'hydrater régulièrement.

Une première alerte avait été émise le mois dernier, après une vague de chaleur là encore inhabituelle, au cours de laquelle la température moyenne maximale mensuelle avait atteint 42,6 degrés, un pic jamais observé depuis 2003.

Le 27 avril, le thermomètre avait culminé à 46,6 degrés, deuxième température la plus haute jamais enregistrée en avril dans le pays, après un record de 46,9°C en avril 2012.

"Suffocante"

Comme dans les autres pays du Golfe, les fortes chaleurs sont particulièrement éprouvantes pour les millions de travailleurs étrangers, employés notamment dans le secteur de la construction et de la livraison.

Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) publié en 2024, les travailleurs dans les pays arabes sont parmi les plus exposés au stress thermique dans le monde, 83,6% d'entre eux souffrant d'une exposition excessive à la chaleur au travail.

Youssef, un Egyptien de 45 ans installé à Dubaï et qui propose des tours en montgolfière, dit avoir l'impression d'étouffer.

"C'est un sentiment très difficile, on ne peut plus rien faire, et l'humidité est suffocante", souffle-t-il.

En contraste, le mois d'avril dernier avait été marqué par des pluies records dans l'émirat.

Les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA) avaient alors conclu que ces pluies diluviennes, inédites depuis 75 ans, avaient été "très probablement" exacerbées par le réchauffement climatique, essentiellement causé par la combustion des énergies fossiles.

