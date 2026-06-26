Hanoï

Centre financier sur l’axe lac Hoàn Kiêm - lac de l’Ouest - fleuve Rouge

Le gouvernement a récemment adopté la Résolution N°158/NQ-CP, établissant un programme d’action pour la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. Hanoï développera un centre financier, en assurant une intégration harmonieuse entre les espaces patrimoniaux et modernes le long de l’axe du lac Hoàn Kiêm, du lac de l’Ouest et du fleuve Rouge, d’ici 2030.

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Photo : VNA/CVN

En 2026, les ministères, les secteurs concernés et les localités sont appelés à coordonner étroitement avec Hanoï afin d’achever le plan d’aménagement global de la capitale, garantissant stabilité et durabilité, avec une vision stratégique à 100 ans. Ce plan est élaboré dans le sens d’un passage d’un "aménagement statique" à un "aménagement dynamique et ouvert", élargissant les espaces de développement en lien avec une stratégie d’infrastructures de connectivité moderne.

Mettre fin aux inondations dans le centre urbain

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a demandé de développer Hanoï selon le modèle urbain ouvert, multipolaire et multicentrique, structuré en plusieurs strates. Le fleuve Rouge devient un axe paysager majeur, à la fois écologique et culturel, renforçant la cohésion régionale. La ville maintient et valorise le système de corridors verts le long de la rivière Duông, du fleuve Dáy, de la rivière Nhuê, de la rivière Tô Lich ainsi que de la forêt à usage spécial de Ba Vi.

En matière d’infrastructures de transport, il est nécessaire de concentrer les ressources sur le développement du réseau de métro, avec l’objectif d’atteindre environ 100 km d’ici 2030 et de progresser progressivement vers la maîtrise des technologies. Il convient également d’étudier la mise en place de lignes ferroviaires à grande vitesse, reliant les régions, les ports fluviaux intérieurs et les aéroports.

Parallèlement, il est prévu d’investir dans un développement coordonné des infrastructures stratégiques, adaptées aux impacts du changement climatique. D’ici 2030, les problèmes d’inondations dans le centre urbain de la capitale devraient être fondamentalement résolus.

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Il est prévu de mettre en place des mécanismes et politiques de rupture afin de soutenir la population dans la transition vers une mobilité verte et les transports publics, ainsi que de contrôler l’usage des véhicules individuels et de remédier aux embouteillages dans le centre-ville et aux portes d’entrée de la capitale.

La rénovation des immeubles collectifs vétustes doit être réalisée de manière urgente, en lien avec la restructuration des zones urbaines environnantes. Parallèlement, il est prévu de réaménager les zones urbaines dont les infrastructures sont faibles ou dégradées afin de former des espaces urbains civilisés, modernes et multifonctionnels. L’objectif fixé est d’achever, d’ici 2030, la rénovation et la reconstruction des immeubles collectifs anciens jugés dangereux de niveau D.

Développer fortement l’économie urbaine et l’économie nocturne

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement demande d’établir un nouveau modèle de croissance pour Hanoï, visant à faire de la capitale un centre de science, de technologie, d’innovation, de transformation numérique et de services à haute valeur ajoutée. L’accent est mis sur le développement des industries créatives, de la finance technologique (fintech), ainsi que des secteurs de la santé, de l’éducation de haute qualité et des industries culturelles, considérés comme les principaux moteurs de croissance. Une attention particulière est accordée aux semi-conducteurs, aux technologies de l’information, au numérique, à l’intelligence artificielle, au cloud computing et à l’Internet des objets (IoT)…

La capitale est notamment invitée par le gouvernement à développer un centre financier assurant une connexion harmonieuse entre les espaces patrimoniaux et modernes le long de l’axe du lac Hoàn Kiêm, du lac de l’Ouest et du fleuve Rouge d’ici 2030.

La ville de Hanoï est également orientée vers le développement de l’économie urbaine, de l’économie nocturne et de l’économie créative. Par ailleurs, il est prévu d’exploiter efficacement les espaces urbains, culturels, commerciaux, de services et touristiques afin de développer davantage des activités économiques à forte valeur ajoutée.

Vân Anh/CVN