Vietnam et États-Unis

Un protocole d’accord sur l’échange de données électroniques entre les douanes

Dans la matinée du 25 juin, en marge des 147 e /148 e sessions du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), organisées à Bruxelles (Belgique), le directeur général des Douanes du Vietnam, Nguyên Van Tho, et le commissaire des Douanes des États-Unis, Rodney Scott, ont signé un protocole d'accord sur la coopération en matière d'échange de données électroniques.

>> Les douanes intensifient la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale

>> Les Douanes renforcent la lutte contre le trafic transnational de drogue

>> Lutter contre les marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Photo : BCP/CVN

Cette signature marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération douanière entre les deux pays. Elle vise à faciliter les échanges commerciaux, à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à promouvoir des relations commerciales plus équilibrées et durables.

Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis ont connu un développement vigoureux ces dernières années, particulièrement après l'élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global en 2023. Les États-Unis sont actuellement le plus grand marché d'exportation du Vietnam, lequel se classe comme le septième partenaire commercial des États-Unis.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, en 2025, le chiffre d'affaires total à l'import-export entre les deux pays a atteint 172,3 milliards de dollars. Pour la première moitié de l'année 2026, du 1er janvier au 18 juin, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 89,58 milliards de dollars, soit une progression de 23,1% sur un an.

L'essor rapide des échanges rend indispensable un renforcement de la coopération substantielle entre les deux administrations douanières afin de fluidifier les flux commerciaux licites tout en garantissant un niveau élevé de sécurité.

Ces dernières années, les deux administrations douanières ont maintenu une coopération étroite dans le cadre de l'Accord d'assistance mutuelle en matière douanière (CMAA), signé par les gouvernements vietnamien et américain en décembre 2019 et entré en vigueur en mai 2020. Sur la base de cet accord, elles ont mené de nombreuses activités d'échange d'informations afin de vérifier les cas suspects et de prévenir les infractions douanières, tout en renforçant leur coopération opérationnelle et leurs capacités.

Une démarche innovante

Pour concrétiser davantage ce cadre, les deux administrations douanières ont poursuivi leurs échanges sur la mise en œuvre d'une initiative d'échange électronique des données relatives aux manifestes et au transport des marchandises. Cette initiative devrait être formalisée par un mémorandum d'entente entre le ministère vietnamien des Finances et le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis. Selon ce document, les deux parties prévoient de partager, en temps réel ou dans les plus brefs délais, les données électroniques des manifestes afin d'optimiser le ciblage, la gestion des risques et la lutte contre les fraudes commerciales, la contrefaçon, les produits prohibés, la fraude à l'origine et l'évasion fiscale.

La signature de ce protocole illustre une démarche innovante, conforme à la quatrième révolution industrielle et à la transition vers une numérisation axée sur les données. Cette tendance, recommandée par l'OMD, est considérée comme une mesure optimale pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement mondiale après la pandémie de COVID-19.

Sur le plan professionnel, cet échange renforcera la vérification des cargaisons et la détection précoce des tentatives de contournement des mesures de défense commerciale. Ce mécanisme accélérera également le dédouanement des marchandises conformes, évitant les barrières procédurales aux frontières et augmentant la compétitivité des produits sur chaque marché.

Le texte témoigne enfin de la volonté du Vietnam de collaborer avec les États-Unis pour résoudre les préoccupations communes, notamment le transbordement illégal.

Selon les Douanes vietnamiennes, cette initiative ouvrira une phase de coopération plus profonde et substantielle. Elle soutiendra efficacement le contrôle douanier tout en favorisant l'import-export, contribuant ainsi à bâtir une relation commerciale mutuellement bénéfique entre le Vietnam et les États-Unis.

VNA/CVN