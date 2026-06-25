Vol retardé : les passagers mieux indemnisés

Les compagnies aériennes devront rembourser intégralement les passagers en cas de retard de plus de quatre heures dont elles sont responsables. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur au Vietnam le 1 er juillet 2026.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam renforce la protection des passagers aériens avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du décret No208/2026/NĐ-CP sur le transport aérien. Le texte impose de nouvelles obligations aux compagnies aériennes en cas de retard de vol.

Un vol est considéré comme retardé lorsque son départ effectif intervient plus de quinze minutes après l’horaire de référence, tandis qu’un retard de quatre heures ou plus est qualifié de prolongé. Dans ce cas, les transporteurs devront assurer une prise en charge minimale, notamment en fournissant des repas, des boissons ou des bons d’une valeur équivalente aux voyageurs concernés.

Remboursement ou réacheminement

En cas de retard de quatre heures ou plus, les passagers pourront demander un changement de réservation ou un réacheminement vers leur destination finale. Lorsque la responsabilité du retard incombe à la compagnie aérienne, celle-ci devra renoncer aux restrictions et aux frais habituellement associés à ces modifications.

Les voyageurs qui ne souhaitent pas poursuivre leur trajet auront la possibilité d’obtenir le remboursement intégral de leur billet, ou de la partie du voyage non effectuée. Ils pourront également bénéficier d’une indemnisation forfaitaire anticipée, à condition de disposer d’une réservation confirmée et d’un titre de transport valide.

Cette compensation ne sera accordée qu’une seule fois par vol et uniquement lorsque le retard résulte d’une faute du transporteur.

Assistance renforcée

Les compagnies aériennes seront soumises à des obligations supplémentaires lorsque le retard dépasse six heures. Elles devront notamment mettre à disposition des espaces de repos adaptés durant la journée. En cas d’attente prolongée pendant la nuit, entre 22 heures et 7 heures, un hébergement ou une solution équivalente devra être proposé aux passagers, sauf si ceux-ci optent pour le remboursement de leur billet.

Le décret introduit également la notion d’"horaire de référence", qui servira désormais de base pour déterminer les droits des voyageurs en matière d’assistance et d’indemnisation. Cet horaire correspond au programme de vol publié par le transporteur et mis à jour la veille de l’exploitation.

Thao Nguyên/CVN