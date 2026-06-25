Sept groupes de solutions clés pour promouvoir les exportations

S’exprimant lors de la conférence sur la promotion des exportations visant une croissance à deux chiffres, organisée le 25 juin 2026 par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que cet objectif est formellement inscrit dans les Résolutions du XIV e Congrès national du Parti, ainsi que dans les directives du Bureau politique et du Secrétariat.

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Photo : VNA/CVN

Les solutions liées à l'augmentation des exportations constituent une mesure importante pour atteindre cet objectif, a-t-il indiqué.

Pour l’année 2026, malgré un environnement international marqué par des mutations rapides et imprévisibles, notamment les conflits au Moyen-Orient et l’instabilité des politiques commerciales et tarifaires des grandes puissances, le gouvernement vietnamien reste ferme sur son objectif : maintenir une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) égale ou supérieure à 10%, conformément à la Conclusion N°18 du Comité central concernant le Plan quinquennal de développement socio-économique et d’investissement public 2026-2030.

Il a précisé sept groupes de solutions : la levée des goulots d’étranglement des ressources productives et le développement des filières de marchandises ; le renforcement de la conformité aux normes techniques, à la traçabilité et au développement durable ; la résolution des difficultés financières, logistiques et infrastructurelles ; l’accélération des réformes administratives pour réduire les coûts de conformité des entreprises ; le développement des marchés, la promotion du commerce et l'alerte précoce ; le renforcement de la synergie entre les ministères, les secteurs, les localités, les associations et les entreprises ; ainsi que le renforcement de la coordination dans l’analyse et la gouvernance des activités d'import-export.

Parallèlement, la Banque d’État du Vietnam doit piloter une politique de change proactive et flexible pour soutenir la croissance tout en garantissant la stabilité macroéconomique, facilitant l’accès au crédit pour les opérateurs économiques.

Les associations et entreprises sont, quant à elles, invitées à moderniser leur gestion et à exploiter les acquis de la quatrième révolution industrielle pour améliorer la qualité des produits et construire des marques fortes, répondant ainsi aux nouvelles exigences des débouchés.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, les exportations vietnamiennes ont atteint près de 240 milliards de dollars à la mi-juin 2026, soit une hausse de 21% sur un an. Toutefois, les importations ont progressé de 33%, atteignant 256 milliards de dollars et générant un déficit commercial de 16,8 milliards de dollars.

Si l’on se limite au chiffre du déficit commercial, cela peut susciter des inquiétudes quant à un déséquilibre des échanges. Toutefois, le déficit actuel ne provient pas principalement de la consommation. Le fait qu’environ 88% de la valeur des importations soit constituée de machines, d’équipements, de matières premières, d’énergie et de composants destinés à la production montre que l’économie est en phase d’expansion de ses capacités de production.

Par ailleurs, de nombreux grands groupes tels que Samsung, LG, Foxconn, Lenovo, BYD ainsi que d’autres entreprises de haute technologie étendent leurs activités de production et importent des composants, des équipements, des lignes de production et des intrants afin de créer de nouvelles capacités de production au Vietnam. Cela montre que le pays continue d’être une destination importante dans le processus de restructuration des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

VNA/CVN