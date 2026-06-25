Le Vietnam se démarque dans le nouvel essor des marchés émergents

Dans le contexte de la réorganisation des flux financiers mondiaux, le Vietnam s’impose comme l’un des marchés les plus prometteurs, attirant l’attention des investisseurs internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Selon le quotidien italien La Stampa, après plusieurs années de sous-performance par rapport à la Bourse américaine, les marchés émergents connaissent un net rebond en 2026, soutenus par des valorisations attractives, l’affaiblissement du dollar américain et des perspectives de croissance économique plus favorables.

Des experts de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs, Lazard et RBC estiment que cette dynamique pourrait marquer le début d’un nouveau cycle de croissance de plusieurs années pour les marchés émergents. Toutefois, dans un contexte où les écarts entre les économies se creusent, la capacité à sélectionner les marchés les plus solides sur la base de leurs fondamentaux sera déterminante pour la réussite des investissements.

Selon plusieurs experts, le Vietnam bénéficie pleinement du déplacement des chaînes d’approvisionnement mondiales, marqué par l’implantation croissante d’entreprises de haute technologie et de fabrication en Asie du Sud-Est.

Au-delà de son rôle de nouveau pôle manufacturier, le Vietnam voit également ses perspectives de long terme renforcées par le développement des infrastructures numériques et la transition énergétique.

Les observateurs relèvent également une hausse des investissements étrangers dans des secteurs tels que les centres de données, les technologies numériques ainsi que l’extraction et la transformation de minerais stratégiques, notamment les terres rares, afin de répondre aux besoins de l’économie numérique et des industries de pointe.

Le reste de l’Asie affiche lui aussi une dynamique soutenue. L’Inde maintient une croissance solide, avec un taux de croissance du PIB projeté à 7% en 2026, porté par une population jeune et une consommation intérieure dynamique. Par ailleurs, l’essor de l’intelligence artificielle stimule la demande de semi-conducteurs et de composants de pointe, favorisant ainsi les économies de Taïwan (Chine) et de la République de Corée.

En conclusion, les experts estiment que l’époque où les investissements étaient répartis de manière uniforme entre les marchés émergents est révolue. Les flux internationaux de capitaux privilégient désormais les pays capables de conjuguer croissance durable, innovation technologique et intégration étroite aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

VNA/CVN