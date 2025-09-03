En voulant acquérir UGC, Canal+ ambitionne de peser encore plus dans le cinéma

Canal+ a affiché le 2 septembre son ambition de peser encore davantage dans le paysage du 7 e art, en annonçant des "négociations exclusives" avec le réseau majeur de salles de cinéma UGC, dont il espère une prise de contrôle "en 2028".

>> #BookTok ou comment TikTok s'empare de littérature

>> Après avoir conquis Netflix, la sensation KPop Demon Hunters débarque au cinéma

Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe, contrôlé par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a annoncé avoir lancé des "négociations exclusives" avec UGC pour une entrée minoritaire dans son capital. Le groupe envisage ensuite "une prise de contrôle éventuelle" de l'exploitant de cinémas en 2028.

"Dans un premier temps, le groupe Canal+ ferait l'acquisition d'une participation minoritaire (34%) au capital d'UGC. Dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires d'UGC permettraient au groupe Canal+ de prendre le contrôle d'UGC à partir de 2028", détaille un communiqué.

Cette annonce majeure dans le paysage du cinéma intervient moins de quatre mois après l'entrée de la famille du milliardaire Rodolphe Saadé (CMA-CGM) au capital de Pathé, visant une accélération à l'international de la production de films et de séries. Dans un premier temps, un rapprochement avec UGC, rival de Pathé, avait été évoqué.

La famille Saadé possède désormais 20% du capital de Pathé via sa holding Merit France. C'est la première fois que Pathé ouvre son capital, jusqu'alors détenu par la famille Seydoux.

Pathé, créé en 1896, compte 130 cinémas pour un total de 1.316 écrans, est un exploitant majeur de salles en Europe et en Afrique.

Comédies et séries populaires

UGC, important groupe français historique du cinéma et de la production audiovisuelle, est également l'un des plus gros exploitants avec une cinquantaine de cinémas : 48 en France et 7 en Belgique.

L'entreprise est dirigée depuis 2021 par Brigitte Maccioni, première femme à la tête d'UGC, où elle travaille depuis plus de trente ans.

"UGC a construit une chaîne de cinémas remarquable et un catalogue emblématique de contenus", a fait valoir dans le communiqué Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

Le catalogue d'UGC comprend notamment des comédies populaires et des franchises à succès telles que "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" et "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain", ainsi que des séries télévisées telles que HPI et Soleil Noir.

"La croissance de Studiocanal, dirigé par Anna Marsh, est un enjeu majeur pour le groupe Canal+ et sa combinaison avec UGC, un partenaire stratégique de longue date, nous permettrait d'accélérer ce développement", ajoute Maxime Saada.

Sur X, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a estimé que "l'annonce des discussions entre Canal+ et UGC Cinémas montre la volonté d'ancrage de Canal+ dans le cinéma pour poursuivre son soutien à la création et sa diversité".

"C'est aussi une marque de confiance dans l'avenir des salles de cinéma auxquelles les Français sont attachés", a-t-elle ajouté.

Selon le groupe Canal+, la signature des accords relatifs à l'entrée au capital d'UGC devra encore être soumise "à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées".

Depuis sa création en 1984, Canal+ est devenu un des acteurs mondiaux des médias et du divertissement avec près de 27 millions d'abonnés répartis dans 52 pays.

Son studio de production et de distribution, StudioCanal, est le premier studio de cinéma et de télévision européen, avec 200 films et 80 séries par an, dont plusieurs franchises, telles que Paddington et Bridget Jones.

En 2021, les deux entreprises françaises s'étaient alliées pour lancer une offre "illimitée" commune à destination de jeunes, couplant abonnement aux chaînes de Canal+ et la carte UGC Illimité.

AFP/VNA/CVN