Bali sacrée première destination touristique mondiale par Tripadvisor

La célèbre île touristique de Bali, en Indonésie, a été désignée par la plate-forme mondiale Tripadvisor comme la première destination touristique mondiale, devançant de nombreuses destinations emblématiques telles que Londres (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis) ou encore Paris (France) dans son classement annuel "Travellers’ Choice Awards : Best of the Best".

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Photo : VNA/CVN

Les résultats de ce classement sont établis sur la base de millions d’avis et d’expériences réelles de voyageurs du monde entier au cours de l’année écoulée.

Sur son site, Tripadvisor écrit : Bali est une véritable carte postale vivante. Profitez du soleil sur une étendue de sable blanc immaculé ou partez sous l’eau pour plonger le long de récifs coralliens ou explorer l’épave colorée d’un navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale.

À terre, la jungle luxuriante abrite des temples de pierre et des singes espiègles. Installez-vous à Ubud : c’est l’endroit idéal pour assister à un spectacle de danse traditionnelle, suivre un atelier de batik ou d’orfèvrerie en argent, ou encore revitaliser le corps et l’esprit lors d’un cours de yoga.

Outre sa première place mondiale, Bali continue de marquer la carte touristique internationale, avec la plage de Kelingking classée parmi les plus belles plages du monde en 2026.

VNA/CVN