Le Cambodge inaugure officiellement l'aéroport international de Techo

Le Cambodge a franchi une étape majeure dans le développement de son aviation avec l'inauguration, le 20 octobre, par le Premier ministre Hun Manet, du plus grand aéroport du pays : l’aéroport international de Techo (TIA).

Cet événement marque une avancée importante dans les efforts du Cambodge pour renforcer sa connectivité aérienne régionale et mondiale.

D’un coût total de 2,3 milliards de dollars, le nouvel aéroport remplace l’ancien aéroport international de Phnom Penh, désormais complètement fermé. Les responsables gouvernementaux ont précisé que le TIA, classé au niveau 4F selon les normes internationales, est doté de deux pistes de 4 km et peut accueillir des vols long-courriers ainsi que tous types d’appareils, améliorant ainsi le transport de passagers et de fret.

Selon le Premier ministre Hun Manet, le nouvel aéroport constituera un moteur essentiel de la croissance économique et du tourisme, attirant davantage d’investisseurs et de visiteurs, tout en renforçant le rôle du Cambodge en tant que plaque tournante régionale de la logistique et du transport.

Mao Havannall, ministre en charge du Secrétariat d’État à l’Aviation civile, a salué ce projet comme une étape historique pour l'industrie aéronautique cambodgienne. Il a souligné qu’il s’agira d’un pont vital pour relier le pays au reste du monde et stimuler le développement logistique.

Développé par la Cambodia Airport Investment Corporation, le projet a été réalisé par la China State Construction Engineering Corporation. Dans sa première phase, il comprend un terminal principal, des pistes d’atterrissage, des terminaux VVIP et d’aviation générale, ainsi que diverses installations techniques et de service.

Le président de la Cambodia Airport Investment Corporation, Pung Kheav Se, a déclaré que le TIA représente à la fois une porte d’entrée et un symbole des aspirations au progrès du Cambodge. Le développement de l’aéroport s’effectuera en trois phases : la première avec une capacité de 13 millions de passagers, la deuxième de 30 millions et la troisième de 50 millions.

Il a précisé qu’Etihad Airways a déjà lancé des vols directs vers le TIA début octobre, tandis que Turkish Airlines ouvrira une nouvelle ligne entre Istanbul et Phnom Penh via TIA en décembre, renforçant ainsi les liaisons entre le Cambodge et les grandes villes du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique.

Il s’est également félicité du choix récent de Cathay Pacific, compagnie aérienne internationale basée à Hong Kong (Chine), qui a stationné 13 de ses avions au TIA lors du typhon Ragasa, témoignant de la confiance des compagnies aériennes mondiales dans l’infrastructure et la capacité opérationnelle du nouvel aéroport.

Le nouvel aéroport international Techo (TIA) a officiellement lancé ses opérations commerciales le 9 septembre. Il est situé à environ 20 km du centre de Phnom Penh et s'étend sur plus de 2 600 hectares à la jonction de la commune de Prek Sleng (district de Kandal Stung, province de Kandal) et d'une partie du district de Bati (province de Takeo).

Avec la mise en service du TIA, le Cambodge compte désormais trois aéroports internationaux en activité, ceux de Techo, de Siem Reap Angkor et de Sihanoukville.

