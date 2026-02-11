Une immense maquette de New York, construite pendant 21 ans dans un sous-sol, exposée au public

Une immense maquette de New York, minutieusement construite pendant 21 ans par un routier américain dans son sous-sol, est exposée au Musée de la ville à partir de jeudi 12 février.

"C'est presque comme lorsqu'on arrive en avion et qu'on regarde par le hublot", décrit son créateur, Joe Macken, devant la structure de 15 m sur 8, composée d'environ 800.000 pièces de bois fixées sur plus de 300 plaques de polystyrène.

"Les gens parcourent la ville tout le temps mais ils ne la voient pas vraiment comme ça. D'habitude, ils regardent vers le haut. Là, vous regardez vers le bas", poursuit l'homme de 63 ans.

Petite entorse à la réalité, les tours jumelles, détruites lors des attentats du 11 Septembre 2001, y figurent au côté du nouveau One World Trade Center.

Joe Macken, originaire du Queens et aujourd'hui installé à quelque 270 km au nord de la ville, a commencé sa maquette en 2004, passant quelques heures le soir à sculpter des portions de New York dans du bois de balsa.

Un passe-temps encouragé par son épouse et ses trois enfants, dit-il.

Deux décennies plus tard, l'auteur lui-même est surpris de découvrir son projet assemblé. "Je regarde ça et je me dis simplement: c'est vraiment moi qui ai fait ça?", a-t-il confié à l'AFP.

Le personnel du Musée de la ville de New York a eu l'idée d'exposer la maquette après avoir découvert le travail de Joe Macken sur TikTok, où il cumule des millions de vues.

Elisabeth Sherman, conservatrice en chef et directrice adjointe du musée, espère que les visiteurs "trouveront leurs propres histoires dans la maquette".

"Nous voulons que les gens retrouvent l'endroit où ils vivent, d'où vient leur famille, les lieux qu'ils veulent visiter, quelle que soit leur relation à la ville", ajoute-t-elle.

Construite pour l'Exposition universelle de 1964, la plus grande maquette de New York - qui est également la plus grande maquette architecturale au monde (867m2) - est exposée au Musée du Queens.

