Indonésie : le bilan des victimes du glissement de terrain à Java occidental s'élève à 38 morts

Au moins 38 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain qui a frappé la région de Cisarua, dans la province de Java occidental, en Indonésie, les opérations d'identification des victimes étant toujours en cours, a déclaré mardi 27 janvier l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Photo : AFP/VNA/CVN

Jusqu'à lundi soir 26 janvier, 20 victimes ont été identifiées et remises à leurs familles, tandis que les 18 autres corps sont toujours en cours d'identification, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont repris mardi matin avec le déploiement d'équipements lourds supplémentaires afin d'élargir la zone de recherche. Environ 800 personnes, aidées de neuf excavatrices, participent à l'opération en cours, selon l'agence.

Au moins 685 habitants ont été déplacés à cause de la catastrophe, a déclaré la BNPB.

Selon les autorités, le glissement de terrain a été déclenché par de fortes pluies pendant deux nuits consécutives, qui ont saturé les pentes raides de la région montagneuse de Cisarua.

L'Indonésie est fréquemment touchée par des inondations et des glissements de terrain pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement d'octobre à mars.

Xinhua/VNA/CVN