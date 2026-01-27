Indonésie : le bilan des victimes du glissement de terrain à Java occidental s'élève à 38 morts

>> Indonésie : sept morts dans un éboulement et des crues soudaines dans l'ouest de Java
>> Indonésie : reprise des recherches de 80 disparus après un glissement de terrain
>> Indonésie : le bilan du glissement de terrain à Java occidental monte à 25 morts
|Les secours sur le site d'un glissement de terrain dans le village de Pasirlangu, près de Bandung, le 25 janvier en Indonésie.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Jusqu'à lundi soir 26 janvier, 20 victimes ont été identifiées et remises à leurs familles, tandis que les 18 autres corps sont toujours en cours d'identification, a indiqué l'agence dans un communiqué.
Les opérations de recherche et de sauvetage ont repris mardi matin avec le déploiement d'équipements lourds supplémentaires afin d'élargir la zone de recherche. Environ 800 personnes, aidées de neuf excavatrices, participent à l'opération en cours, selon l'agence.
Au moins 685 habitants ont été déplacés à cause de la catastrophe, a déclaré la BNPB.
Selon les autorités, le glissement de terrain a été déclenché par de fortes pluies pendant deux nuits consécutives, qui ont saturé les pentes raides de la région montagneuse de Cisarua.
L'Indonésie est fréquemment touchée par des inondations et des glissements de terrain pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement d'octobre à mars.
Xinhua/VNA/CVN