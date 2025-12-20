Biathlon : au Grand-Bornand, Jacquelin 3e du sprint face à l’armada norvégienne

Avec une troisième place encourageante sur le sprint (10 km) de vendredi 19 décembre, Emilien Jacquelin a replacé l’équipe de France dans la lutte avant la poursuite de samedi 20 décembre au Grand-Bornand, où les Norvégiens restent les grands favoris.

Photo : AFP/VNA/CVN

Grand amateur des Classiques cyclistes, Jacquelin revendique une approche engagée du sport. "Les coaches m’ont dit Calme, malin aujourd’hui. J’ai dit non : engagement, zéro regret. C’est comme ça que j’aime le sport", a expliqué le Grenoblois de 30 ans, avouant avoir regardé le matin même des images de Liège-Bastogne-Liège 2010.

Sur le pas de tir, il signe le troisième temps. Seule ombre : une faute lors du premier tir debout (9/10). "Cette première balle, c’est un peu d’appréhension, de crispation. Mais ça ne m’a pas déstabilisé, au contraire, ça m’a réveillé", raconte-t-il. Après son tour de pénalité, il relance à pleine puissance, jetant bonnet et lunettes, sous les encouragements du coach de tir Jean-Pierre Amat.

Poussé par le public haut-savoyard, il échoue à cinq secondes du Norvégien Vetle Christiansen, auteur d’un sans-faute derrière la carabine. Johannes Dale-Skjevdal complète le doublé norvégien malgré deux erreurs (8/10).

Jacquelin retient surtout le plaisir retrouvé : "J’ai retrouvé l’essence de pourquoi je fais du sport : engager, oser, sans tout contrôler. C’est ce qui me manquait ces deux dernières semaines". L’hiver dernier, il avait déjà terminé troisième de la poursuite en Haute-Savoie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Derrière, la domination scandinave se confirme : deux autres Norvégiens, Johan-Olav Botn et Sivert Bakken, également sans-faute, finissent 4e et 5e à quelques secondes du Français. C’est le cinquième podium individuel français en six courses de Coupe du monde cet hiver.

Deuxième du sprint puis vainqueur de la poursuite à Hochfilzen, Eric Perrot rate une cible et se classe huitième à 14 secondes du vainqueur. Botn accroît ainsi son avance au général : 103 points d’écart (420 contre 317). Perrot grimpe au deuxième rang, juste devant l’Italien Tommaso Giacomel (315), auteur de quatre fautes et seulement 24e.

La poursuite de samedi 20 décembre (14h45), qui reprend les écarts du sprint, s’annonce extrêmement serrée : 22 biathlètes partiront en moins d’une minute. "Dans les courses en confrontation directe, on existe toujours un peu plus que dans les contre-la-montre", souligne le coach masculin Simon Fourcade. Mais il note un déficit sur les temps de ski : "La neige lente a pu jouer. Sur des pistes comme celles-ci, il faut générer sa vitesse, et cela coûte cher en énergie".

AFP/VNA/CVN