CAN-2025 : fataliste, la Ligue 1 est fière de ses joueurs africains

Avec 51 joueurs sélectionnés, la Ligue 1 est le championnat le plus représenté durant la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier), ce que ses clubs prennent avec un mélange de fatalisme et fierté.

>> L1 : Panichelli, Paez et Penders, les trois recrues performantes de Strasbourg

>> Ligue 1 : Paris FC domine Lorient grâce à Kebbal et Krasso

>> Ligue 1 : Rennes éloigne la crise en s'imposant au Paris FC 1-0

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est comme ça : on doit faire avec, ça fait des années que cette compétition tombe à cette période, on s’adapte : en début de saison, on le prévoit", a résumé Stéphane Gilli, l'entraîneur du Paris FC, qui devra faire sans cinq de ses titulaires pour au moins deux rencontres si leurs sélections atteignent la finale de la CAN.

"Dans notre cas, je n'avais pas prévu d'en avoir autant", a précisé Gilli qui a vu Ilan Kebbal et Samri Chergui (Algérie) et Moustapha Mbow (Sénégal) rejoindre Moses Simon (Nigeria) et Jean-Philippe Krasso (Côte d'Ivoire) pour disputer la compétition.

Des promus décimés

"Mais c'est valorisant pour le club et pour eux également : ils peuvent mesurer leur progrès et nous, on est très heureux qu'ils deviennent internationaux", a conclu l'entraîneur du promu parisien qui devrat se passer de ses "Africains" pour le derby face au PSG, le 4 janvier et face à Nantes le 18, dans un match déjà décisif pour le maintien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Paris FC et ses cinq joueurs concernés, est, avec Lorient, autre promu, le club de Ligue 1 le plus impacté par la CAN.

Le SCO d'Angers, surprenant 10e du classement, ne verra lui "que" quatre de ses joueurs partir au Maroc, dont son gardien de but Hervé Koffi. Laurent Boissier, son directeur sportif avait été catégorique sur la situation fin juillet : "Si notre numéro 2 (Melvin Zynga, NDLR) n'est pas capable de faire 3 matches, c'est qu'on s'est trompé sur le numéro 2. Donc Hervé fera sa CAN et notre numéro 2 fera ses matches", avait-il déclaré, synthétisant la pensée de tous ses homologues des autres clubs qui avaient anticipé l'absence de leurs joueurs en décembre-janvier.

"Ma seule crainte avec la sélection, a nuancé Alexandre Dujeux, l'entraîneur du SCO, c'est qu'il y ait des joueurs de notre effectif qui partent et qui ne jouent quasiment pas : ça, c'est le plus dommageable. Le garçon qui va, qui joue, quelque part, il peut même revenir plus fort. Celui qui ne participe pas du tout aux matches, c'est plus difficile parce qu'il va perdre du rythme".

Fatalistes, les entraîneurs de Ligue 1 sont plus embêtés lorsque le fragile équilibre trouvé dans leur équipe est mis en péril par le départ de joueurs-clés.

C'est le cas de Paulo Fonseca, le technicien lyonnais qui devra faire sans sa charnière centrale durant la CAN, l'Angolais Clinton Mata et le Sénégalais Moussa Niakhaté étant tous deux mobilisés avec leurs sélections.

"Sentiment mitigé"

"Cette saison, ils ont livré de grandes performances. Nous avons l'équipe d’Europe avec le plus de +clean sheet+ (matches sans but concédé, Ndlr)" se targue le Portugais, né au Mozambique. "Ils sont en grande partie responsables de nos performances défensives. Ce sont des leaders du groupe. Mon sentiment est mitigé. Je voudrais qu'ils aillent loin dans la CAN mais je souhaite aussi qu’ils reviennent vite".

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est aussi certainement le cas de Roberto De Zerbi, son homologue marseillais, à qui il ne manquera que deux joueurs, mais deux cadres : le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Marocain Nayef Aguerd dont le séjour pourrait durer, puisque les Lions de l'Atlas ambitionnent légitimement d'aller au bout de "leur" tournoi.

Le Paris Saint-Germain a lui fait tout ce qu'il pouvait pour remettre sur pied au plus vite son défenseur Achraf Hakimi, sérieusement blessé à la cheville en Ligue des champions le 4 novembre face au Bayern.

Les champions de France et d'Europe en titre ont bien compris l'importance que revêtait la compétition pour le joueur, considéré comme le meilleur latéral du monde, érigé en tête de gondole du tournoi. Préjudiciable, l'absence d'Hakimi aura probablement moins d'impact également pour Paris que celles des cinq titulaires de son voisin, le PFC.

AFP/VNA/CVN











