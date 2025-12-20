Ski : Zabystran surprend Odermatt, Allègre abonné à la 4e place

La stupeur est venue de Jan Zabystran : le Tchèque a remporté vendredi 19 décembre, à la surprise générale, le super-G de Val Gardena. À 27 ans, il offre à son pays une première victoire masculine en Coupe du monde, devant l’incontestable patron de la discipline, Marco Odermatt. Dans le même temps, le Français Nils Allègre échoue une nouvelle fois au pied du podium dans la station des Dolomites, pour la quatrième fois de sa carrière ici.

Parti avec le dossard 29, Zabystran a bénéficié d’une amélioration des conditions de course et devance Odermatt de 22/100e. Jusqu’ici, son meilleur résultat restait une 8e place en super-G à Kvitfjell en mars dernier. Il avoue avoir du mal à réaliser : "Mon rêve, c’était un jour de monter sur le podium, mais gagner, c’est incroyable. Hier, j’ai fini 32e de la descente. Je me suis juste dit : fais ton ski, tu marqueras peut-être des points".

Ému, Zabystran raconte aussi un moment symbolique : "Quand je me suis assis dans le fauteuil de leader, Marco m’a dit bien joué. Quand Odermatt vous dit que vous avez bien skié, c’est que ça doit être vrai". Le Tchèque s’entraîne avec l’équipe allemande. Pour retrouver des skieurs tchèques en tête d’affiche, il faut remonter aux années 1970 et à Bohumir Zeman. Vainqueur du combiné de Kitzbühel 1981, son succès n’est toutefois pas comptabilisé comme une victoire de Coupe du monde par la FIS.

Au lendemain de sa victoire en descente, la 50e de sa carrière, Odermatt a vécu toutes les émotions. Il a tremblé face au passage d’Allègre avant de croire tenir une 51e victoire, la sixième de l’hiver, jusqu’au "run" improbable de Zabystran. "J’ai fait ce que j’avais à faire, mais c’est ça Val Gardena : il faut attendre le dernier skieur", a commenté le Suisse. L’opération reste excellente pour lui : il possède désormais 383 points d’avance sur son premier poursuivant, Henrik Kristoffersen, presque l’équivalent de quatre victoires.

L’étape italienne se poursuit : une nouvelle descente samedi 20 décembre sur l’intégralité de la Saslong, puis un géant dimanche à Alta Badia, où Odermatt est invaincu depuis 2022.

La troisième place revient à une autre surprise, l’Italien Giovanni Franzoni, à 37/100e. En larmes, il dédie ce premier podium à Matteo Fronzoso, décédé cet été après une chute à l’entraînement au Chili.

Nils Allègre, déjà quatrième jeudi, a entrevu le podium avant de céder : une "4e place frustrante". À Eurosport, il lâche : "Quatrième, c’est la place du con, et je n’ai pas trop l’impression d’être un con". Matthieu Bailet, autre Bleu en quête de résultats, finit 5e malgré son dossard 43.

