Biathlon : au Grand-Bornand, une 2e place au goût de victoire pour Jeanmonnot

Il est des deuxièmes places qui ont un goût de victoire : Lou Jeanmonnot est passée jeudi à un souffle de remporter le sprint (7,5 km) du Grand-Bornand mais réussit enfin une course à domicile après plusieurs déceptions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant un public haut-savoyard acquis à sa cause, la Franc-Comtoise de 27 ans a mené une partie de la course, réussissant le sans-faute derrière la carabine (10/10).

"Lou, Lou, Lou", hurlaient les 9.800 spectateurs en bleu, blanc et rouge réunis dans le stade de biathlon du Grand-Bornand, perché à 934 m d'altitude.

Mais le succès lui a échappé finalement de trois petites secondes, barrée par la Suédoise Hanna Oeberg qui a elle aussi blanchi les dix cibles.

"Le fait de passer à trois secondes de la victoire, c'est un peu frustrant. Mais en même temps, quand on connaît le contexte ici et la difficulté qu'elle a eu jusqu'à présent à s'exprimer sur ce site, face à son public, c'est quand même la satisfaction qui domine", a savouré le coach des Bleues Cyril Burdet.

L'année dernière, Lou Jeanmonnot était passée complètement à côté de ses courses, se classant au mieux 14e. Selon elle, cette contre-performance l'a privée du gros globe à la fin de la saison.

"Je l'ai pris comme un exercice pour les Jeux, car je m'imagine que c'est ce qui s'en rapproche le plus en terme d'émotions et de nervosité", a analysé la leader des Bleues, qui participera à ses premiers JO à Milan Cortina (6-22 février).

Photo : AFP/VNA/CVN

Lauréate du sprint à Hochfilzen (Autriche) la semaine dernière, Lou Jeanmonnot en profite pour se rapprocher à un petit point (316 contre 317) de la première place au classement général de la Coupe du monde, après la contre-performance d'Anna Magnusson (38e), qui portera encore le dossard jaune pour la poursuite samedi (12h15).

Wierer, Vittozzi et Braisaz-Bouchet en embuscade

"J'ai vraiment envie d'arriver à faire une semaine pleine, ce que je n'ai pas réussi à faire depuis ce début de saison. Et puis globalement, prendre le break de Noël avec la sensation d'un travail bien fait, c'est extrêmement gratifiant et on n'aborde pas les vacances de la même manière", a estimé la Jurasienne, qui lorgne le gros globe en fin de saison.

Derrière Hanna Oeberg et Lou Jeanmonnot, les Italiennes Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi sont en embuscade, aidées par leur bon tir rapide (10/10), à 11 et 15 secondes de la lauréate du jour.

Photo : AFP/VNA/CVN

Justine Braisaz-Bouchet, qui avait remporté le sprint du Grand-Bornand l'année dernière, a pris la 7e place (9/10) et s'élancera dans la poursuite avec 27 secondes de retard sur Hanna Oeberg.

"Aujourd'hui, je suis obligée de composer ma semaine pour récupérer du week-end de Hochfilzen (4e de la poursuite), qui s'est terminé finalement il y a un peu plus de 72 heures. Ça puise énormément d'énergie, je m'en rends compte", a souligné la Française de 29 ans, encore 2e temps de ski jeudi.

Malgré un manque de rythme après un mois de suspension, conséquence de sa condamnation pour vol et fraude à la carte bancaire, Julia Simon réussit un sans-faute sur le pas de tir et finit 14e à 49 secondes.

"Ça fait un beau 10 sur 10 avec une forme pour le moment encore un peu moyenne, loin de mes standards. Ce week-end je devrais me sentir mieux et puis les courses font le taf et le break fera aussi son effet. On va rediscuter avec les coachs aussi pour savoir comment on aborde janvier", a expliqué Simon.

La 3e étape de Coupe du monde en Haute-Savoie se poursuit vendredi à 14h15 avec le sprint masculin (10 km).

AFP/VNA/CVN












