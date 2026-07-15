Mexique : le nombre d'homicides a chuté de moitié en deux ans

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|La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, lors de sa conférence de presse quotidienne au Palais national de Mexico, le 14 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Entre septembre 2024 et juin 2026, la réduction des homicides volontaires est de 48%", a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne.
Ce qui "représente des vies sauvées, des vies qui n'ont pas été perdues", s'est félicitée la dirigeante mexicaine.
Le Mexique a terminé l'année 2024 avec un taux de 25,6 homicides pour 100.000 habitants, selon l'organisme officiel des statistiques Inegi, qui a fait état d'un taux de 11,1 pour 100.000 habitants lors du premier semestre 2025.
La cheffe de l'État a affirmé que cette baisse était le résultat de sa stratégie de sécurité, qui, a-t-elle expliqué, repose sur un recours accru au renseignement et à la coordination avec les parquets des États régionaux, sur des programmes sociaux visant à réduire les indices de pauvreté, ainsi que sur la garde nationale, une force de sécurité composée de militaires.
Le gouvernement a également signalé une hausse des saisies de drogue et des arrestations, dans un contexte de pression de l'administration de Donald Trump pour freiner le trafic de stupéfiants vers les États-Unis, en particulier celui du fentanyl, une drogue mortelle.
AFP/VNA/CVN