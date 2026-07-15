Mexique : le nombre d'homicides a chuté de moitié en deux ans

Les homicides au Mexique, un pays secoué depuis des années par des faits de violences liés au crime organisé, ont diminué de moitié entre septembre 2024 et juin 2026, a affirmé mardi 14 juillet la présidente Claudia Sheinbaum.

>> Au moins 11 morts dans une attaque armée sur un terrain de foot au Mexique

>> Mexique : réouverture du site de Teotihuacán après une attaque armée

>> Mexique : deux chefs de cartel arrêtés, dont le possible successeur du puissant "El Mencho"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Entre septembre 2024 et juin 2026, la réduction des homicides volontaires est de 48%", a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne.

Ce qui "représente des vies sauvées, des vies qui n'ont pas été perdues", s'est félicitée la dirigeante mexicaine.

Le Mexique a terminé l'année 2024 avec un taux de 25,6 homicides pour 100.000 habitants, selon l'organisme officiel des statistiques Inegi, qui a fait état d'un taux de 11,1 pour 100.000 habitants lors du premier semestre 2025.

La cheffe de l'État a affirmé que cette baisse était le résultat de sa stratégie de sécurité, qui, a-t-elle expliqué, repose sur un recours accru au renseignement et à la coordination avec les parquets des États régionaux, sur des programmes sociaux visant à réduire les indices de pauvreté, ainsi que sur la garde nationale, une force de sécurité composée de militaires.

Le gouvernement a également signalé une hausse des saisies de drogue et des arrestations, dans un contexte de pression de l'administration de Donald Trump pour freiner le trafic de stupéfiants vers les États-Unis, en particulier celui du fentanyl, une drogue mortelle.

AFP/VNA/CVN