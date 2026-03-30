Résolution 57 : moteur de la transformation numérique du Vietnam

La Résolution N°57 du Bureau politique relative aux avancées majeures en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique au niveau national constitue une déclaration stratégique définissant la nouvelle voie de développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Après plus d’un an de mise en œuvre, menée de manière coordonnée et grâce à des efforts concertés au niveau de l’organisation, la Résolution 57 du Bureau politique relative aux avancées majeures en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique au niveau national constitue une déclaration stratégique définissant la nouvelle voie de développement du pays. Elle se concrétise dans différents secteurs, à différents niveaux et à l’échelle locale, grâce à des institutions, des ressources et des résultats mesurables.

Dans un contexte où la science, la technologie et l’innovation s’imposent comme des moteurs clés de la croissance économique, il devient indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces pour relier l’offre technologique aux besoins des entreprises. De nombreuses localités ont ainsi développé des dispositifs innovants et adaptés, visant à favoriser le transfert et l’application des technologies dans les activités productives et au sein des entreprises.

Technologies et innovation : les provinces à la pointe

La plateforme d’échange technologique de Hô Chi Minh-Ville - Techport (nouvelle version) a été repensée afin d'intégrer la technologie à la production. Son mode de fonctionnement a également été renouvelé : il passe de la simple diffusion d’informations à la génération de transactions ; d’une mise en relation large à une mise en relation ciblée ; et d’un soutien général à un accompagnement complet jusqu’à l’aboutissement.

Ainsi, cette plateforme gère chaque besoin spécifique, assurant le suivi, le conseil et l'accompagnement des entreprises en matière de technologies jusqu'à l'obtention d'un résultat. Elle intègre également une gamme complète de services d'assistance aux transactions, allant du conseil technologique à l'évaluation, au courtage, en passant par la propriété intellectuelle et le financement, afin de raccourcir le délai entre l'expression du besoin et la conclusion du contrat.

Photo : VNA/CVN

Ce portail représente une transformation globale, passant d'un modèle de mise en relation de l'information à un modèle de transaction technologique en ligne, avec une gestion, un suivi et une évaluation efficaces. Il s'agit d'une étape importante dans le perfectionnement de l'infrastructure d'intermédiation du marché des sciences et technologies de la ville, contribuant à promouvoir la commercialisation des résultats de la recherche et le développement d'un écosystème d'innovation.

Afin de devenir le pôle scientifique, technologique et d'innovation de l'Asie du Sud-Est, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le projet visant à mettre en place un mécanisme de promotion de la création et du développement de centres de recherche aux normes internationales (projet CoE).

Le Centre pour les matériaux et architectures innovants de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (INOMAR) est la première structure autorisée à participer à ce projet en juin 2025, avec un budget de 85 milliards de dôngs.

Actuellement, l'INOMAR et l'Institut de nanotechnologie (INT) ont fusionné pour former l'Institut de technologie des matériaux avancés de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (AMTI), fonctionnant selon un modèle de collaboration université-institut. Ce dernier jette les bases d'une recherche approfondie dans le domaine des nouveaux matériaux et des nanotechnologies.

En octobre 2025, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a également été autorisé à participer à ce projet visant à devenir un centre d'excellence en transformation numérique et transition écologique, avec un financement de près de 96 milliards de dôngs. Axé sur une recherche à forte applicabilité, répondant directement aux besoins des entreprises et du marché, ce centre mène des recherches dans les domaines des microprocesseurs semi-conducteurs, des biotechnologies, des matériaux, de la mécanique de précision et de l'automatisation.

Start-up et numérique : cap sur l’efficacité

La province de Cà Mau (Sud) possède un potentiel considérable en matière d'économie maritime, d'agriculture, de pêche et d'écotourisme. Cependant, pour concrétiser ce potentiel, un écosystème de start-up robuste est indispensable pour encourager et développer des idées novatrices.

Nguyên Minh Luân, vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, s’est engagé à poursuivre l’amélioration de l’environnement et des mécanismes politiques afin d’assurer davantage d’ouverture, de transparence et d’efficacité. Il a également souligné la nécessité de réduire les obstacles administratifs, de faciliter l’expérimentation rapide de nouvelles idées, d’encourager une prise de risques maîtrisée et de stimuler l’innovation.

Par ailleurs, la province prévoit d’investir dans le développement et d’assurer le fonctionnement efficace de l’écosystème de soutien à l’entrepreneuriat. Dans ce cadre, le Centre de l’entrepreneuriat et de l’innovation constituera le noyau central, en lien étroit avec des experts et des investisseurs, afin d’accompagner les start-up de l’idée initiale jusqu’aux phases d’incubation, d’accélération et de commercialisation.

Cà Mau facilite l’accès des start-up aux ressources, notamment en favorisant les liens avec les sources de financement, les marchés, les technologies et les ressources humaines de haute qualité. Elle favorise le lancement de produits de start-up sur le marché intérieur et leur expansion progressive à l'international.

Déterminée à bâtir une administration numérique, la province d'An Giang (Sud) encourage ses fonctionnaires et ses salariés à proposer des idées, à améliorer proactivement les processus, à optimiser l'efficacité des services et à créer un environnement propice à un développement socio-économique durable. Elle lance le mouvement "Chaque organisme, chaque unité, une initiative" dans le cadre du contrôle et de la réforme des procédures administratives pour l’année 2026. Ainsi, chaque service, chaque organisme et chaque comité populaire de quartier, de commune et de zone spéciale doit enregistrer au moins une initiative avant le 31 mars. Les résultats des initiatives provinciales seront annoncés le 20 décembre 2026.

Les initiatives doivent avoir des objectifs clairs, des résultats spécifiques, être conformes à la réglementation en vigueur et ne pas générer de procédures administratives ou de paperasserie superflues.

Elles doivent respecter scrupuleusement le principe "Responsabilités claires, tâches claires, échéanciers clairs, produits clairs et résultats clairs". Chaque solution proposée doit comporter au moins deux indicateurs mesurables et des données comparatives avant et après sa mise en œuvre afin de garantir sa pertinence et d'éviter toute formalité excessive.

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho (Sud) a également publié un plan visant à mettre en œuvre des avancées majeures en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique nationale dans la ville d'ici 2026. Ce dernier met l'accent sur une transformation numérique globale articulée autour de ses trois piliers : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur du service.

Dans le cadre du développement du gouvernement numérique, la ville vise à ce que 100% des démarches administratives relatives aux entreprises soient effectuées en ligne, de A à Z. Elle cible également un taux de transactions administratives sans contact supérieur à 80% et la numérisation complète des dossiers et des résultats des procédures administratives.

Concernant l'économie numérique, Cân Tho ambitionne d'atteindre une part minimale de 14,5% dans le PIB régional. La ville encouragera le développement du commerce électronique, des contrats électroniques et des paiements scripturaux afin d'atteindre 80% de paiements dématérialisés à l'échelle municipale.

Dans le domaine de la société numérique, l’objectif fixé est que 95% de la population adulte dispose d’un compte de paiement bancaire et que 95% des citoyens possèdent un dossier de santé électronique individuel. Le secteur de l’éducation fera l’objet d’une attention particulière, avec 100% des établissements d’enseignement général déployant des plateformes de gestion numérique ainsi que des bulletins scolaires électroniques.

Présidant la 2e réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et le Projet 06 (2026), le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de "choisir les bonnes missions, d'y affecter les bonnes personnes, d'assurer un suivi régulier, de mesurer avec précision, de résoudre rapidement les problèmes et d'obtenir des résultats positifs et concrets".

Grâce au leadership décisif du gouvernement et à l'implication synchronisée des ministères, des secteurs et des collectivités locales, la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique resteront l'une des priorités absolues et un pilier du bond en avant du Vietnam à l'ère numérique.

Quê Anh/CVN