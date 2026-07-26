Bac Ninh : consultations médicales gratuites pour les personnes méritantes

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|De nombreuses personnes, dont celles ayant rendu des services méritoires à la Révolution, bénéficient de consultations médicales et de médicaments gratuits.
|Photo : VNA/CVN
Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°72 du Politburo, adoptée le 9 septembre 2025, sur des mesures innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l'amélioration de la santé de la population. Ce texte fixe notamment l'objectif de garantir à chaque citoyen un examen de santé et un dépistage au moins une fois par an.
À cette occasion, 500 personnes méritantes, bénéficiaires de politiques sociales et personnes en difficulté ont bénéficié de consultations médicales, de médicaments gratuits et de cadeaux.
VNA/CVN