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Société / Santé
Bac Ninh : consultations médicales gratuites pour les personnes méritantes

Un programme de consultations médicales gratuites, de distribution de médicaments et de remise de cadeaux en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution s'est tenu le 26 juillet dans la province de Bac Ninh (Nord).

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De nombreuses personnes, dont celles ayant rendu des services méritoires à la Révolution, bénéficient de consultations médicales et de médicaments gratuits.
Photo : VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°72 du Politburo, adoptée le 9 septembre 2025, sur des mesures innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l'amélioration de la santé de la population. Ce texte fixe notamment l'objectif de garantir à chaque citoyen un examen de santé et un dépistage au moins une fois par an.

À cette occasion, 500 personnes méritantes, bénéficiaires de politiques sociales et personnes en difficulté ont bénéficié de consultations médicales, de médicaments gratuits et de cadeaux.

VNA/CVN

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