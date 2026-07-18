Renforcer la santé de proximité et stimuler l’innovation médicale

En application de la Résolution N°72 du Politburo du Parti, le Vietnam modernise en profondeur son système de santé. Bilans médicaux gratuits et accélération de la transformation numérique incarnent ces réformes qui améliorent l’accès aux soins des citoyens.

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Photo : VNA/CVN

L’un des axes essentiels de la Résolution N°72 du Politburo du Parti est la modernisation du réseau de soins de premier recours. Cette orientation marque une évolution majeure du système sanitaire vietnamien, passant d’une approche principalement curative à une stratégie globale associant prévention, soins précoces et suivi régulier de la santé.

Cette nouvelle vision se traduit par le déploiement de campagnes de bilans médicaux périodiques et gratuits dans plusieurs localités. La province de Tây Ninh (Sud) s’est ainsi distinguée avec la campagne baptisée “90 jours et 90 nuits”, destinée à proposer des examens cliniques et des dépistages gratuits à l’ensemble de sa population.

L’objectif est double : détecter rapidement les maladies, notamment les pathologies chroniques souvent silencieuses, et construire progressivement une base de données sanitaires individuelle permettant un suivi personnalisé sur le long terme.

Selon Lê Van Han, président du Comité populaire provincial, cette campagne constitue une étape importante pour concrétiser les orientations du Parti provincial. Elle mobilise les autorités locales, les professionnels de santé et l’ensemble de la population autour d’une nouvelle conception de la santé, où chaque citoyen devient acteur de sa propre prévention.

Des soins accessibles à tous et partout

Pour assurer l’efficacité du programme, le secteur de la santé coordonne ses ressources humaines, ses équipements et ses infrastructures numériques avec les administrations locales. Les équipes médicales recensent les groupes prioritaires, organisent les examens, mettent à jour les informations médicales et assurent le suivi des patients. Cette démarche contribue à la mise en place progressive d’un dossier médical électronique pour chaque citoyen.

Afin de réduire les inégalités d’accès aux soins, plusieurs provinces développent des services médicaux au plus près des habitants. À Ninh Binh (Nord), des unités mobiles ont été mises en place pour répondre aux difficultés de déplacement des populations vivant dans les zones reculées, en particulier les personnes âgées, les personnes handicapées et les patients atteints de maladies chroniques.

Grâce à ces consultations itinérantes, des dizaines de milliers de personnes ont bénéficié d’examens médicaux gratuits à proximité de leur domicile. Ces campagnes ont permis de détecter de nombreux cas d’hypertension, de diabète et d’autres affections nécessitant une prise en charge précoce.

Dans les régions montagneuses comme Diên Biên (Nord), le modèle consistant à “amener la clinique au cœur des villages” contribue à rapprocher la médecine moderne des populations isolées. Les équipes médicales se déplacent dans les communes reculées avec des équipements tels que l’échographie et l’électrocar-diogramme, permettant notamment aux minorités ethniques d’accéder à des services médicaux auparavant difficiles à atteindre.

Cette approche participe à réduire les écarts sanitaires entre les régions et à instaurer progressivement une culture du bilan médical régulier.

L’innovation médicale au service des patients

Photo : VNA/CVN

Le développement des soins spécialisés constitue un autre pilier de cette réforme. L’antenne de l’hôpital Bach Mai à Ninh Binh illustre la stratégie de transfert des compétences médicales de haut niveau vers les provinces.

Depuis sa mise en service, cet établissement a réalisé plusieurs interventions complexes, notamment des thrombec-tomies chez des patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, des actes de cardiologie interventionnelle et des chirurgies endoscopiques de haute technicité.

Grâce à des équipements comparables à ceux des grands hôpitaux centraux, notamment des systèmes d’angiographie numérique et des dispositifs d’imagerie de dernière génération, les patients peuvent désormais bénéficier de traitements spécialisés sans devoir se rendre dans les grandes métropoles. Cette organisation contribue également à désengorger les hôpitaux de référence.

Parallèlement, les établissements de santé vietnamiens adoptent progressivement les technologies les plus avancées de la médecine mondiale. La réalisation d’interventions complexes de correction de la scoliose à l’aide du robot chirurgical Mazor X Stealth témoigne des progrès rapides accomplis par la chirurgie de haute précision au Vietnam.

L’assistance robotique améliore la précision des gestes chirurgicaux, réduit les risques opératoires et élargit les possibilités de traitement des pathologies les plus complexes.

La transformation numérique accélère également la modernisation du système de santé. Les dossiers médicaux électroniques, les systèmes d’archivage et de transmission des images médicales (PACS), la prise de rendez-vous en ligne, les paiements dématérialisés et l’interconnexion des données avec l’Assurance sociale vietnamienne transforment profondément le parcours de soins des patients.

L’intelligence artificielle commence aussi à jouer un rôle croissant dans l’aide au diagnostic. Dans la province de Thanh Hoa (Centre), certains établissements privés utilisent des systèmes d’imagerie par résonance magnétique intégrant l’intelligence artificielle afin d’améliorer la qualité des analyses et d’assister les médecins dans les cas complexes.

Ces technologies ne se limitent pas à renforcer les capacités médicales. Elles permettent également de réduire les délais d’attente, de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la transparence dans la gestion hospitalière.

En combinant le renforcement de la médecine de proximité, l’innovation technologique et la transformation numérique, le Vietnam poursuit la construction d’un système de santé moderne, équitable et résilient. Cette évolution répond aux besoins croissants de protection sanitaire de la population et accompagne la nouvelle phase de développement du pays.

Huong Linh - Phuong Thanh/CVN