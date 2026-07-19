Le président de l'Assemblée nationale réaffirme la reconnaissance de la nation envers les personnes méritoires

À l'occasion du 79 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution lors d'une visite à Hô Chi Minh-Ville. Il a réaffirmé l'engagement constant du Parti et de l'État en faveur des personnes méritantes, des invalides de guerre et des familles de martyrs.

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Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'est rendu le 19 juillet au Centre de soins des invalides de guerre et des personnes ayant rendu des services méritoires à Long Dât, situé dans la commune de Long Hai (Hô Chi Minh-Ville). Il y a rencontré des invalides de guerre et de maladie, auxquels il a remis des présents.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a adressé ses vœux de santé aux pensionnaires du centre ainsi qu'à son personnel. Il a également salué les résultats socio-économiques enregistrés par le Vietnam au premier semestre 2026, marqués notamment par une croissance du PIB de 8,18 %, tandis que Hô Chi Minh-Ville a affiché une progression de son Produit intérieur brut régional de 8,55 %.

Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que le pays comptait plus de 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, dont plus de 1,2 million de martyrs et plus de 600.000 invalides de guerre et de maladie. Il a réaffirmé que la prise en charge de ces personnes et des familles de martyrs demeurait une priorité constante du Parti et de l'État, dans le respect de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Il a souligné que l'Ordonnance sur les politiques préférentielles en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires avait été révisée afin d'élargir les bénéficiaires et d'augmenter les allocations et indemnités. Les autorités poursuivent également le règlement des dossiers en suspens et accélèrent la campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l'identification des dépouilles des martyrs. Au cours des six premiers mois de l'année, 1.255 dépouilles ont été retrouvées et des prélèvements ont été effectués sur 12.127 tombes de martyrs non identifiés.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale a appelé les autorités locales à renforcer leur soutien aux invalides de guerre, aux familles de martyrs et aux personnes ayant rendu des services méritoires, notamment à travers la construction de maisons de solidarité, la création d'emplois, l'amélioration de l'accès aux soins et la poursuite des recherches visant à identifier les martyrs.

À cette occasion, il a également rendu visite à deux Mères héroïques vietnamiennes à Hô Chi Minh-Ville, auxquelles il a exprimé sa profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis par leurs familles au service de la nation.

Plus tôt dans la journée, Trân Thanh Mân s'était recueilli au cimetière des martyrs de Long Diên - Dât Do, où il avait rendu hommage aux héros morts pour la Patrie. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs et offert de l'encens en mémoire de l'héroïne Vo Thi Sau.

VNA/CVN