Le Vietnam accélère la modernisation de sa médecine traditionnelle

Recherche, numérisation, développement des cultures, protection des savoirs et création d'une marque nationale : le gouvernement engage une vaste réforme pour faire de la médecine traditionnelle un secteur économique stratégique.

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Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vient de lancer un vaste plan destiné à moderniser la médecine traditionnelle vietnamienne. La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a récemment signé une décision promulguant le Plan d'application de la circulaire N°68-TB/VPTW du Bureau central du Parti, conformément aux conclusions du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à l'issue de sa séance de travail avec le Comité du Parti du ministère de la Santé consacrée au développement de la médecine traditionnelle vietnamienne.

Bâtir une médecine traditionnelle d'avenir

Ce plan prévoit notamment de renforcer le cadre institutionnel et les politiques relatives à la médecine traditionnelle, qu'il s'agisse de la formation des ressources humaines, de la recherche scientifique, de la transformation numérique, des consultations et des traitements, des plantes médicinales ou encore de la prise en charge par l'assurance maladie.

Il prévoit également l'élaboration de mécanismes et de politiques spécifiques afin de favoriser le développement de ce secteur dans le nouveau contexte, ainsi que la préparation de la Stratégie de développement de la médecine traditionnelle vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Le plan met également l'accent sur l'amélioration de la qualité des examens et des traitements reposant sur la médecine traditionnelle. Il s'agit notamment de développer des modèles associant médecine traditionnelle et médecine moderne, en vue de leur généralisation à l'ensemble du système de santé. Le ministère de la Santé poursuivra ainsi l'harmonisation des directives professionnelles et des protocoles techniques applicables dans les établissements de santé.

Parallèlement, les modèles de soins non médicamenteux, tels que l'acupuncture, le massage thérapeutique, l'acupression et les pratiques de prévention au niveau local, seront progressivement normalisés. Le plan encourage la diffusion des méthodes de soins non médicamenteuses ayant fait leurs preuves et prévoit également de renforcer les capacités des hôpitaux, cliniques et centres spécialisés en médecine traditionnelle, du niveau central jusqu'aux collectivités locales.

Structurer une filière nationale des plantes médicinales

Le texte prévoit en outre la conservation et l'exploitation durable des ressources en plantes médicinales, l'extension des zones de culture certifiées GACP et un soutien prioritaire aux minorités ethniques ainsi qu'aux régions montagneuses. L'objectif est d'accroître progressivement l'autosuffisance en matières premières et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

La chaîne de valeur des plantes médicinales sera développée de manière intégrée, depuis la sélection des semences jusqu'à l'exportation, en passant par la culture, la traçabilité, l'extraction, la transformation, la production et la commercialisation. Le contrôle de la qualité sera également renforcé afin de lutter contre la contrefaçon et les produits de qualité inférieure, tandis que le système national de normes applicable aux plantes médicinales, aux herbes médicinales et aux médicaments traditionnels sera progressivement perfectionné.

Le gouvernement entend par ailleurs encourager les entreprises à investir dans la production de médicaments traditionnels, la culture des plantes médicinales et les projets de transformation tout au long de la chaîne de valeur, afin de mieux valoriser le potentiel économique des ressources médicinales nationales.

Numériser les savoirs et créer une marque nationale

Photo : VNA/CVN

Le plan prévoit la création d'une base de données nationale consacrée à la médecine traditionnelle, destinée à numériser le patrimoine constitué des remèdes traditionnels, des plantes médicinales et des connaissances accumulées au fil des générations. En parallèle, la recherche, les essais cliniques, la normalisation des remèdes, des ingrédients médicinaux et des méthodes thérapeutiques, ainsi que l'évaluation scientifique de leur efficacité, seront renforcés.

L'État soutiendra également la protection des droits de propriété intellectuelle liés aux remèdes traditionnels et aux savoirs associés. Il favorisera leur valorisation économique et leur commercialisation, avec l'ambition de permettre à ces produits d'accéder progressivement aux marchés internationaux.

Le plan vise en outre à créer une marque nationale pour les plantes médicinales et les produits de médecine traditionnelle vietnamiens, afin de faire de ce secteur une filière économique à forte valeur ajoutée et compétitive à l'échelle internationale.

Faire émerger un secteur économique stratégique

Afin de développer un véritable écosystème de la médecine traditionnelle, le gouvernement encourage la participation des entreprises et du secteur privé à la recherche, à la culture, à la transformation des plantes médicinales ainsi qu'au développement du système de santé.

Parallèlement, les autorités renforceront l'encadrement des praticiens, le contrôle de la qualité des plantes médicinales, des médicaments traditionnels et de leur publicité. Elles entendent également lutter avec fermeté contre la contrebande, la contrefaçon, l'exercice illégal de la médecine traditionnelle et toute forme d'exploitation commerciale abusive de cette pratique.

Enfin, le plan prévoit de renforcer les actions de communication afin de mieux faire connaître les valeurs de la médecine traditionnelle vietnamienne, de diffuser une information fiable et de lutter contre la désinformation. Il prévoit également de rendre hommage aux médecins renommés ainsi qu'aux personnes et organisations ayant contribué à la préservation et au développement de la médecine traditionnelle vietnamienne.

Tu Linh/CVN