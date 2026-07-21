Hô Chi Minh-Ville veut achever le bilan de santé universel d’ici le 15 décembre

Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de la campagne intensive de 150 jours consacrée au bilan de santé de l’ensemble de la population. La ville s’est fixé pour objectif d’assurer un examen de santé à 100% des habitants avant le 15 décembre.

>> Mobiliser toutes ses ressources pour assurer un bilan de santé à l’ensemble de sa population

>> Hô Chi Minh-Ville développe ses hôpitaux de proximité

>> Hô Chi Minh-Ville accélère sa campagne pour atteindre l’objectif d’un bilan de santé pour tous

Photo : HTV/CVN

Selon le Service municipal de la santé, au 20 juillet, 732.873 habitants avaient déjà bénéficié d’un bilan de santé périodique et d’un dossier médical électronique. La commune de Bà Diêm arrive en tête avec 16.508 personnes examinées et dotées d’un dossier médical électronique, suivie de Long Hai, 16.161 personnes et d’An Nhon Tây, 15.093 personnes.

Le professeur associé, docteur Nguyên Anh Dung, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que, d’ici à la fin de l’année, la ville mobiliserait 480 établissements de santé, comprenant des hôpitaux publics et privés, des hôpitaux relevant des ministères et d’autres organismes, des centres de santé communaux ainsi que des polycliniques, pour participer à la campagne. Au total, 10.000 professionnels de santé ont déjà été formés et sont prêts à intervenir.

Le Service de la santé a réparti les établissements médicaux afin d’appuyer les autorités locales dans l’organisation des examens. Chaque commune, quartier ou zone spéciale est rattaché à un ou plusieurs établissements de soins en fonction de sa population et de ses caractéristiques géographiques. Les hôpitaux collaborent étroitement avec les autorités locales pour déployer des équipes médicales mobiles.

Hô Chi Minh-Ville a défini un calendrier de mise en œuvre par groupes de population. Les quelque six millions de travailleurs, comprenant les fonctionnaires, les agents publics et les salariés des entreprises, devront avoir effectué leur bilan de santé avant le 31 octobre. Les personnels du secteur de la santé, quant à eux, termineront leurs examens ce mois de juillet.

Pour les plus de 3,5 millions d’élèves et d’étudiants (2,7 millions d’élèves et 800.000 étudiants), les examens débuteront dès la rentrée scolaire et devront être achevés avant le 31 octobre. Les personnes âgées de 90 ans et plus, ainsi que celles ayant des difficultés à se déplacer, bénéficieront d’un examen de santé à domicile assuré par les équipes médicales.

VNA/CVN