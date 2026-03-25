Plus de 200 stands réunis à la Foire commerciale et touristique de Bac Ninh 2026

La Foire commerciale et touristique de Bac Ninh 2026 a été officiellement inaugurée dans la soirée du 24 mars au Centre de la culture et de la promotion touristique de la province, en présence de représentants des autorités locales, du ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de nombreuses entreprises, coopératives et artisans.

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Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Cet événement s’inscrit parmi les activités majeures du festival "Retour à la région du patrimoine – 2026", organisé à l’occasion de la reconnaissance par l’UNESCO du métier de fabrication des estampes populaires de Dông Hô comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ainsi que de l’inscription du complexe de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac au patrimoine culturel mondial.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur du Département provincial de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Minh Hiêu, chef du Comité d’organisation, a souligné que cette foire ne se limite pas à la promotion du commerce. Elle se veut un lieu de rencontre entre les valeurs traditionnelles et la modernité, reliant le commerce, la culture et le tourisme.

La province espère que la foire deviendra une destination dynamique et fiable pour la signature de contrats, la recherche de partenaires et le développement des marchés de consommation, a ajouté le responsable.

La foire regroupe environ 200 stands venus de nombreuses provinces et villes du pays. Les visiteurs peuvent y découvrir une grande diversité de produits : spécialités régionales certifiées OCOP, objets artisanaux, produits industriels ruraux typiques et offres touristiques. Cette richesse vise à stimuler le marché intérieur et à renforcer la compétitivité des marques vietnamiennes.

Dès l’ouverture, le public a pu explorer les zones d’exposition, assister à des démonstrations de fabrication artisanale et déguster la cuisine typique de la région de Kinh Bac. Les agences de voyages en ont également profité pour promouvoir des circuits liés aux sites historiques et aux festivals locaux.

La foire restera ouverte aux visiteurs jusqu’au 30 mars 2026.

VNA/CVN