Une vingtaine de corps retrouvés après l'incendie d'une usine de batteries en R. de Corée

Photo : AFP/VNA/CVN

"Environ 20 corps ont été retrouvés" sur le site par les pompiers sud-coréens, qui ont réussi à s'introduire dans le bâtiment après avoir éteint le gigantesque brasier.

Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées, a expliqué un membre des pompiers sur place, Kim Jin-young.

Ce dernier a raconté à la presse que les pompiers avaient réussi à éteindre le brasier et qu'ils s'affairaient désormais au retrait des corps du bâtiment carbonisé par les flammes. "Une équipe de secours est entrée à l'intérieur et mène des opérations de recherche et de sauvetage", a-t-il indiqué.

Hautement inflammables, environ 35.000 batteries au lithium seraient stockées au deuxième étage de l'usine où s'est déclaré l'incendie.

"Il était difficile de rentrer dans le bâtiment car nous craignions que d'autres explosions ne se produisent", a déclaré M. Kim, précisant que les pompiers ont réussi à éteindre les flammes à l'aide de "sable sec".

Photo : AFP/VNA/CVN

L'incendie s'est produit à Hwaseong, au sud de Séoul, dans une usine appartenant au fabricant sud-coréen Aricell spécialisé dans les batteries. Les batteries au lithium sont utilisées dans tous les domaines, des ordinateurs portables aux véhicules électriques.

Avertissements

Des images diffusées par l'agence Yonhap ont montré des panaches de fumée grise s'élevant au-dessus du bâtiment de l'usine ravagé par les flammes.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a demandé aux autorités locales de "mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles pour se concentrer sur la recherche et le sauvetage des personnes", a indiqué son bureau.

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Yoon a également prévenu les autorités qu'elles devaient "assurer la sécurité des pompiers compte tenu de la rapidité de la propagation du feu".

De leur côté, les autorités locales ont mis en garde les habitants de la ville de Hwaseong contre les fumées, leur recommandant de ne pas sortir de chez eux.

"Il y a beaucoup de fumée en raison des feux dans une usine. Veuillez faire attention à la sécurité, notamment en vous abstenant de sortir", indique un message d'alerte envoyé par SMS.

"Incendie d'usine. Veuillez faire un détour par les routes avoisinantes et les habitants des environs sont priés de fermer les fenêtres", prévient un autre message.

La République de Corée est un important producteur de batteries, notamment celles utilisées dans les véhicules électriques.

AFP/VNA/CVN