SpaceX prévoit le premier vol orbital de Starship le 22 septembre

SpaceX prévoit d'envoyer sa fusée géante Starship en orbite terrestre pour la première fois au cours de son 14 e vol d'essai, programmé pour le 22 septembre, a annoncé l'entreprise mardi 15 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le site de SpaceX, la fenêtre de lancement devrait être ouverte à 07h15 heure du Centre et durer 75 minutes, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Le lancement devrait avoir lieu depuis le site Starbase de SpaceX, situé dans l'tat américain du Texas.

La première mission orbitale de Starship devrait se dérouler à une altitude d'environ 275 km. La fusée effectuera environ six orbites autour de la planète, et volera pendant près de dix heures avant de venir amerrir dans l'océan Pacifique, à l'ouest du Chili.

Pour la première fois, Starship mettra également en orbite 26 satellites Starlink V3. Ces satellites sont conçus pour accroître considérablement la capacité du réseau et les débits offerts aux utilisateurs, a précisé l'entreprise.

Une fois déployés, les satellites déploieront leurs antennes et leurs panneaux solaires, puis établiront un premier contact avec les stations au sol et le reste du réseau Starlink via des liaisons radio et laser.

Xinhua/VNA/CVN