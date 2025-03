Euro d'athlétisme en salle : quatre médailles pour les Bleus, l'or du 1.500 m pour Guillemot

>> Euro d'athlétisme en salle : Mayer et Lavillenie chefs de file des Bleus

>> Euro d'athlétisme en salle : Habz lance les Bleus, record du monde pour Thiam

>> Euro d'athlétisme en salle : Mayer frustré, Jacobs trébuche

Photo : AFP/VNA/CVN

Dernière course de la soirée à Apeldoorn, le 60 m haies a souri aux Tricolores Wilhem Belocian et Just Kwaou-Mathey, qui ont respectivement pris l'argent et le bronze.

"Depuis décembre je dis que je suis venue ici pour gagner", a martelé Agathe Guillemot à l'issue de la course, décrochant à 25 ans son premier titre continental, après sa médaille de bronze en plein air à Rome l'an dernier.

Si la Britannique Georgia Bell (médaillée de bronze aux Jeux à Paris) a mené toute la course, la Française a attaqué dans le dernier tour, prenant de court ses adversaires.

"Je pensais pas du tout qu'elle allait craquer comme ça. Et en fait ce qui est fou c'est que j'ai pu savourer cette victoire dans les derniers mètres. J'ai gagné et j'ai gagné facilement", a raconté la Française.

Guillemot, en larmes, a hurlé sa joie au moment de franchir la ligne d'arrivée en 4 min 07 et 23 centièmes, devant la Portugaise Salomé Alonso et la Britannique Revee Walcott-Nolan.

"Pas n'importe qui"

La moisson de médailles françaises n'allait pas s'arrêter si vite : Azeddine Habz a terminé 2e de la finale du 1.500 m masculin, derrière l'inévitable norvégien Jakob Ingebrigtsen, qui remporte son troisième titre de rang dans la discipline.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je n'ai jamais douté. J'ai décidé de rester un peu détendu pendant la première moitié de la course puis de dépasser le peloton lorsque le rythme est généralement le plus lent", a raconté le phénomène norvégien après sa victoire en 3 min 36 et 56 centièmes.

Son dauphin Azeddine Habz (3:36.92) l'a reconnu : "Je cours contre un gars qui a couru 3'29 (cette saison), ce n'est pas n'importe qui, un champion olympique (du 5.000 m). Il faut savoir savourer. Aujourd'hui je vais savourer cette médaille, et place à demain pour les séries du 3.000 m", a tempéré le coureur de 31 ans.

Il retrouvera l'ogre norvégien de 24 ans, lui aussi engagé dans le 3.000 m, à la conquête d'un troisième doublé de rang aux Euro en salle.

"Mitigé"

Si les Bleus n'avaient pas d'engagée dans la finale féminine du 60 m haies après l'élimination de Laëticia Bapté en demies, ils en avaient deux chez les hommes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Piégé par le Polonais Jakub Szymanski (7"43), la médaille d'argent a un goût amer pour Wilhem Belocian, venu aux Pays-Bas pour l'or, comme en 2021 à Torun (Pologne).

"Il a sorti la course qu'il fallait en finale. 7"46 en série, 7"44 en demi et 7"45 en finale, ça reste de bons chronos, mais ça peut être mieux. Pour l'instant c'est un peu chaud, mitigé", a regretté le hurdleur de 29 ans.

Son compatriote Just Kwaou-Mathey, 25 ans, poursuit sur sa lancée, après ses médailles de bronze européennes en plein air à Munich (2022), en salle à Istanbul (2023) et mondiale en salle à Glasgow (2024).

AFP/VNA/CVN