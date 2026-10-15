ASIAD 2026 : un bilan modeste du sport vietnamien

Loin des ambitions fixées avant les Jeux asiatiques de 2026, la délégation vietnamienne boucle la compétition à la 20 e place avec seulement trois médailles d’or. Un résultat décevant qui remet en question la stratégie du sport national dans les disciplines olympiques.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’était présenté aux ASIAD 2026, disputés du 19 septembre au 4 octobre au Japon, avec 498 membres, dont 348 athlètes engagés dans 30 disciplines. Avant le début de la compétition, les autorités sportives avaient fixé un objectif de quatre à six titres. Cet objectif a ensuite été revu à la baisse, à plus de quatre médailles d’or, sans pour autant dissiper les doutes qu’il suscitait déjà.

Ces inquiétudes n’étaient pas infondées. À y regarder de près, le sport vietnamien ne dispose aujourd’hui que d’un nombre limité de disciplines suffisamment compétitives pour viser l’or à l’échelle continentale.

Les principaux espoirs de titre reposaient sur le tir sportif, le karaté et le sepak takraw, trois disciplines où le pays avait été sacré lors des ASIAD 2022. D’autres sports comme l’athlétisme, le canoë-kayak, le taekwondo ou le jiu-jitsu nourrissaient aussi des ambitions, forts de résultats obtenus sur la scène asiatique et mondiale.

Sepak takraw et karaté en chefs de file

Mais au final, seuls le sepak takraw et le karaté sont parvenus à conserver leur titre. Le tir sportif, tout comme plusieurs autres disciplines prioritaires, est resté très en deçà des attentes. Certaines sont même reparties sans la moindre médaille.

Le chef de la délégation vietnamienne aux ASIAD 2026, Nguyễn Hồng Minh, vice-directeur de l’Administration vietnamienne de l’éducation physique et des sports, l’a reconnu sans détour : “Nos résultats restent assez éloignés de l’objectif initial, qui était de décrocher au moins quatre médailles d’or. Le sport vietnamien montre aujourd’hui des signes d’essoufflement et se retrouve à la traîne par rapport à plusieurs pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, la Malaisie ou l’Indonésie”.

Photo : VNA/CVN

“La concurrence sur la scène continentale devient de plus en plus féroce. Plusieurs disciplines clés, comme l’athlétisme, la natation, l’aviron ou l’haltérophilie, font face à d’immenses difficultés face à des adversaires supérieurs et n’ont pas encore réussi à franchir un cap. C’est une leçon majeure en matière d’évaluation du niveau des adversaires, de préparation du pic de forme et de stratégie d’investissement à long terme dans les sports olympiques”, a-t-il estimé.

Le bilan des ASIAD 2026 met clairement en lumière ce décrochage. Plusieurs sélections vietnamiennes sont reparties bredouilles dans des disciplines du programme olympique comme la natation, la gymnastique artistique, l’haltérophilie, l’escrime, le tir à l’arc, la lutte ou encore le badminton. Même les sports ayant obtenu des médailles, à l’image du tir sportif et de l’athlétisme, ne peuvent être considérés comme pleinement satisfaisants au regard des objectifs initiaux.

Un recul net dans les disciplines olympiques

Nguyễn Hồng Minh le souligne lui-même : “Les ASIAD sont une compétition très proche du niveau olympique. Lorsque des puissances comme la Chine, le Japon, la République de Corée ou Bahreïn alignent ici des athlètes du plus haut niveau olympique, l’écart de niveau, mais aussi de science, de technologie et de médecine du sport entre eux et nous apparaît d’autant plus clairement. C’est une leçon très coûteuse sur la nécessité de redéfinir notre stratégie d’investissement prioritaire, au lieu de disperser les ressources sur trop de groupes de disciplines”.

Avant les Jeux, l’athlétisme nourrissait de véritables espoirs de médaille d’or, notamment dans les relais, en particulier le 4 x 400 m féminin. Mais une fois en piste, l’écart avec le niveau continental est apparu manifeste. Dans cette épreuve, le quatuor composé de Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng et Nguyễn Thị Ngọc n’a terminé qu’à la 5e place, en 3 min 32 sec 28.

Photo : VNA/CVN

En natation, après trois éditions consécutives des Jeux asiatiques avec au moins une médaille, les nageurs vietnamiens ont quitté Aichi-Nagoya les mains vides. Nguyễn Huy Hoàng, principal espoir du pays, a pris la 4e place du 400 m nage libre en 3 min 48 sec 86.

Plus préoccupant encore, l’échec de Nguyễn Huy Hoàng a pratiquement sonné la fin des ambitions vietnamiennes dans les bassins. Sur les 10 nageurs engagés, la plupart considéraient déjà une qualification en finale comme un résultat positif. Un constat qui illustre le manque criant d’athlètes capables d’atteindre, ou même d’approcher, le niveau continental.

Le tir sportif a lui aussi vécu une édition très décevante. Discipline phare du sport national, forte d’un passé couronné par un titre olympique, elle n’a ramené qu’une seule médaille de bronze. Les tireurs les plus attendus, comme Trịnh Thu Vinh, Phí Thanh Thảo, Mộng Tuyền ou encore le champion en titre Phạm Quang Huy, n’ont pas réussi à marquer les esprits. Il s’agit du pire résultat du tir sportif vietnamien aux ASIAD depuis vingt ans.

L’échec des ASIAD 2026 n’a donc rien d’un accident isolé. Les limites du sport vietnamien sont connues depuis longtemps. Le plus préoccupant est qu’après chaque désillusion, les constats sont dressés, les causes sont identifiées, mais l’écart avec les grandes nations sportives du continent ne se réduit pas de manière significative.

Le sport vietnamien ne peut pas se contenter indéfiniment de régner sur les SEA Games avant de rentrer dans le rang, voire de subir, sur la scène continentale. Pour espérer rivaliser aux ASIAD, et au-delà aux Jeux olympiques, il lui faudra une stratégie d’investissement plus concrète, plus ciblée, pensée sur le long terme, et surtout capable de provoquer un changement de fond.

Le sports national sait désormais où il se situe. Reste à savoir s’il aura la volonté et les moyens d’engager la transformation attendue. C’est là, plus que jamais, que se cristallisent les attentes des supporters.

Phương Nga/CVN