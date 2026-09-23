ASIAD 2026 : la wushuiste Thuy Vi décroche le bronze, la nageuse My Tien se qualifie pour la finale

Le wushu et la natation ont continué d’apporter des résultats encourageants à la délégation sportive vietnamienne lors de la journée de compétition du 23 septembre aux ASIAD 2026.

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La wushuiste Duong Thuy Vi a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve combinée jianshu-qiangshu, tandis que la nageuse Vo Thi My Tien s’est qualifiée pour la finale du 400 m quatre nages individuel féminin.

Photo : VNA/CVN

Duong Thuy Vi a offert au wushu vietnamien une médaille de bronze avec un total de 19,413 points dans l’épreuve combinée jianshu-qiangshu. La Vietnamienne s’est classée derrière deux athlètes chinoise et japonaise.

Lors de son dernier passage, Thuy Vi a obtenu 9,710 points, consolidant ainsi sa place parmi les médaillées. Il s’agit d’une performance notable pour cette athlète expérimentée du wushu vietnamien aux ASIAD 2026.

Son coéquipier Vu Van Tuan n’a en revanche pas réussi à décrocher de médaille dans l’épreuve combinée daoshu-gunshu. Le Vietnamien a terminé 7e avec 9,650 points.

En natation, Vo Thi My Tien a réalisé une bonne performance lors des séries du 400 m quatre nages individuel féminin. Elle a terminé 3e de la deuxième série en 4 min 50 s 21, décrochant ainsi son billet pour la finale, prévue dans l’après-midi du 23 septembre. Ce résultat lui permet de poursuivre sa quête d’une performance de haut niveau aux ASIAD 2026.

À ce stade, la délégation sportive vietnamienne compte une médaille d’or et cinq médailles de bronze et occupe provisoirement la 18e place au classement des médailles des ASIAD 2026.

VNA/CVN