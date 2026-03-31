ASEAN et Chine : bilan des relations lors de la 27e réunion du Comité de coopération mixte

L'ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, Tôn Thi Ngoc Huong, a assisté à la 27 e réunion du Comité de coopération mixte ASEAN - Chine (CCM) qui s'est tenue à Jakarta le 30 mars. Les deux parties ont souligné l'importance du renforcement de leur coopération économique et sécuritaire.

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Photo : VNA/CVN

Les participants ont salué l'importance du cinquième anniversaire du Partenariat stratégique global ASEAN - Chine et du 35e anniversaire du dialogue ASEAN - Chine, affirmant que leurs relations florissantes contribuent à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Les deux parties se sont félicitées des résultats concrets, globaux et efficaces de la coopération obtenus dans de nombreux domaines, qui ont soutenu la construction de la Communauté de l'ASEAN.

Ils ont noté que la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN - Chine 2021-2025 avait atteint 97%, tandis que plus de 23% des objectifs du plan 2026-2030 avaient été atteints au cours des trois premiers mois de sa mise en œuvre.

Depuis de nombreuses années, la Chine demeure le premier partenaire commercial de l’ASEAN, un contributeur majeur au financement de la coopération au développement avec l’ASEAN, le pays entretenant le plus grand nombre de mécanismes de coopération avec le bloc et la première source de touristes pour les pays de l’ASEAN.

Face à une évolution mondiale et régionale de plus en plus complexe, les deux parties ont convenu de renforcer davantage le Partenariat stratégique global sur la base de la compréhension mutuelle, du respect et d’une coopération gagnant-gagnant, tout en défendant le droit international, le multilatéralisme et un système international fondé sur des règles, avec les Nations unies en son centre.

L’ambassadeur de Chine auprès de l’ASEAN, Wang Qing, a réaffirmé que la Chine attachait une grande importance à l’ASEAN et soutenait fermement la centralité du bloc ainsi que la mise en œuvre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN, conformément à la nouvelle stratégie de développement quinquennale de la Chine.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à œuvrer pour la finalisation rapide d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les participants ont échangé leurs points de vue et sont parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, la coopération maritime, la lutte contre la criminalité transnationale, la réponse aux catastrophes, la transition écologique, le développement de l'économie numérique, l'expansion du commerce et des investissements, ainsi que l'utilisation optimale de l'Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) 3.0 et du Partenariat économique régional global (RCEP).

Parmi les autres sujets abordés figuraient la connectivité des infrastructures, la connectivité numérique et les échanges entre les populations, ainsi que la coopération visant à garantir la sécurité énergétique et à maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement.

L’ambassadrice Wang Qing a souligné les opportunités de renforcer la connectivité des infrastructures logistiques entre la région de la Grande Baie et le port franc de Hainan avec les pays de l’ASEAN. Elle a également pris note des efforts déployés par la Chine pour ouvrir davantage son marché, notamment dans le secteur des services, aux entreprises et investisseurs étrangers, y compris ceux de l’ASEAN.

Partageant le point de vue du Vietnam, l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong a souligné l’importance du partenariat stratégique global ASEAN - Chine. Elle a insisté sur la nécessité d’une contribution responsable des pays, en particulier des grandes puissances comme la Chine, au maintien d’un environnement pacifique et stable, propice à la coopération et au développement régionaux.

Elle a également proposé un renforcement de la coopération dans les affaires maritimes, conformément à l’esprit de la Déclaration sur la coopération (DOC) ; la lutte contre la cybercriminalité ; l’accompagnement des entreprises pour une meilleure utilisation de l’ACFTA 3.0 et du RCEP ; la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation, notamment des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les batteries ; l’amélioration de la connectivité routière et ferroviaire ; et le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques durables dans la région.

L’ambassadrice a également suggéré que la Chine continue de participer activement au Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 et d’y contribuer.

VNA/CVN