République démocratique du Congo

Le bilan s'élève à 3.360 cas confirmés du virus Ebola, dont 1.487 décès

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré 3.360 cas confirmés du virus Ebola, dont 1.487 décès, selon un dernier bilan publié mercredi 29 juillet par les autorités sanitaires du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les données font également état de 597 guérisons et de 733 patients actuellement placés en isolement. La province de l'Ituri, dans l'Est du pays, demeure le principal foyer de l'épidémie, concentrant près de 89% des cas confirmés.

Les autorités sanitaires indiquent que l'épidémie reste caractérisée par une transmission soutenue, avec une circulation toujours élevée du virus.

Parallèlement, l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) a lancé mardi, en Ituri, un essai clinique portant sur un médicament expérimental destiné à prévenir la maladie chez les personnes fortement exposées au virus, selon des médias locaux.

Les participants à cette étude seront suivis pendant 42 jours. A ce jour, aucun vaccin ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo du virus Ebola n'est homologué.

Dans son dernier rapport, publié mardi 29 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que le risque global pour la santé publique en RDC demeurait "très élevé". Elle a souligné que la poursuite de la transmission le long des principaux axes de déplacement, à l'intérieur du pays et au-delà des frontières, entretient un risque important de propagation nationale et internationale.

De son côté, le ministère ougandais de la Santé a annoncé mardi 28 juillet la fin de l'épidémie d'Ebola sur son territoire, estimant que les enquêtes épidémiologiques confirmaient l'interruption de la transmission.

L'OMS a toutefois averti que l'Ouganda restait exposé au risque de réintroduction du virus en raison de la persistance de l'épidémie dans la RDC voisine.

APS/VNA/CVN