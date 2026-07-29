Séisme au Japon : 13 morts, des personnes toujours piégées dans un centre commercial effondré

Les secouristes étaient mercredi matin 29 juillet à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le Sud-Ouest du Japon, à la suite d'un fort séisme qui a fait au moins 13 morts.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le bilan de cette secousse de magnitude 7,1, qui a frappé mardi 28 juillet le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu, s'élève désormais à 13 morts confirmés, a annoncé mercredi la Première ministre Sanae Takaichi.

"Des dégâts considérables ont été confirmés, incluant des victimes, des effondrements de bâtiments, des incendies et des dommages sur les routes", a-t-elle indiqué à la presse.

Deux personnes sont mortes dans un complexe commercial dont un étage s'est effondré, avait indiqué plus tôt à l'AFP un responsable du département de Kumamoto, ajoutant qu'une autre personne était en arrêt cardio-respiratoire.

Ce bâtiment de Kashima, dans la banlieue de la ville de Kumamoto, a subi une explosion consécutive au séisme, peut-être due à des fuites de gaz. Plafonds et murs se sont effondrés, laissant apparaître la structure métallique.

"L'explosion s'est produite après l'évacuation des clients et du personnel", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Aeon, l'exploitant du centre commercial.

Huit personnes ont été secourues, dont cinq blessées, a précisé un responsable local à l'AFP. Selon le gouvernement, environ 130 policiers, 450 pompiers et 170 militaires sont mobilisés sur place.

Certaines informations avaient initialement évoqué 20 à 30 personnes toujours piégées à l'intérieur, mais "ce chiffre semble être inférieur", a indiqué mercredi 28 juillet la police, citée par la télévision publique NHK, jugeant cependant "certain que certains employés (y) restent prisonniers".

Faute de voie d'accès sécurisée, il est difficile d'y pénétrer, a-t-elle précisé.

Le responsable départemental a également indiqué à l'AFP que deux personnes étaient en arrêt cardio-respiratoire dans une usine de papier de Nippon Paper dans la ville de Yatsushiro, où une cheminée s'est effondrée.

Neuf autres personnes restent portées disparues sur le site de cette usine, ont précisé les autorités départementales.

Centres d'évacuation

Par ailleurs, plus de 9.000 personnes ont trouvé refuge durant la nuit dans des centres d'évacuation, a annoncé le gouvernement nippon. Ce dernier a aussi fait état de sept personnes grièvement blessées et de 29 blessés légers dans l'ensemble de la région touchée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le séisme est survenu mardi 28 juillet à 16h27 (07h27 GMT) sur l'île de Kyushu. Sa magnitude, de 7,1 selon l'agence météorologique nippone JMA, était de 6,8 selon l'Institut géologique américain (USGS).

Son niveau a par ailleurs été le plus élevé (7) sur une échelle distincte utilisée au Japon, qui mesure la force avec laquelle les séismes sont ressentis à un endroit donné, a précisé la JMA.

La NHK a diffusé des images montrant plusieurs incendies, des ponts endommagés, un train de marchandises ayant déraillé et des habitations menaçant de s'écrouler.

"C'était le séisme le plus violent que j'aie jamais vécu. Les murs et les fenêtres ont été endommagés. Le portail principal, classé bien culturel national, s'est effondré", se désole Kanzo Matsumoto, 73 ans, gérant de l'hôtel thermal Kinparo à Yatsushiro.

"L'eau est coupée. Nous n'accueillons plus de clients. Je crains que cela n'ait un impact majeur sur notre tourisme", a-t-il indiqué à l'AFP.

De nombreuses routes ont été fermées et la circulation des trains à grande vitesse (Shinkansen) partiellement suspendue.

Des images ont également montré l'effondrement partiel d'un mur du château de Kumamoto, vieux de plusieurs siècles.

Séismes meurtriers

Aucune anomalie immédiate n'a été constatée dans les centrales nucléaires, mais environ 36.900 foyers et installations restaient mercredi privés d'électricité dans le département de Kumamoto, selon les autorités.

Et près de 84.000 foyers connaissaient des perturbations de l'alimentation en eau.

En 2016, deux tremblements de terre dévastateurs - l'un de magnitude 6,5, suivi deux jours plus tard par un autre de magnitude 7,3 - avaient frappé Kumamoto. Ils avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, la très grande majorité d'entre eux restant de faible intensité.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9 survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

AFP/VNA/CVN