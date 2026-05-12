Meta annonce un partenariat sur plusieurs années avec le festival de Cannes

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a dévoilé lundi 11 mai son partenariat avec le festival de Cannes, qui verra plusieurs créateurs de contenu débarquer sur la Croisette pour partager les coulisses du plus prestigieux festival de cinéma au monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Meta a signé un partenariat sur plusieurs années avec le festival, sans en préciser la durée, succédant ainsi à TikTok qui était en place depuis 2022. Le montant acquitté par Meta pour ce partenariat n'a pas été révélé.

Des créateurs de contenus américains très suivis sur les réseaux sociaux seront ainsi les invités privilégiés du festival et partageront des moments saisis sur le tapis rouge ou encore des interviews réalisées grâce aux lunettes connectées Ray-Ban de Meta.

D'autres personnalités, comme la réalisatrice franco-américaine Enora Hope, très suivie sur TikTok et YouTube, réaliseront des interviews en coulisse, diffusées ensuite sur les différentes plateformes détenues par Meta.

Le groupe proposera aussi une "Meta House" installée à l'hôtel Majestic sur la Croisette pour offrir des démonstrations de ses lunettes connectées.

Le géant américain de la tech a aussi déclaré participer au processus créatif en étant le partenaire du documentaire réalisé par Steven Soderbergh "John Lennon : The Last Interview".

Ce film, qui reprend l'audio d'une des dernières interviews de la légende des Beatles, "a utilisé les outils d'IA de Meta pour créer des visuels qui accompagnent les idées et réflexions plus abstraites de Lennon et (Yoko) Ono", explique Meta dans son communiqué.

Lors de la présentation de la sélection du festival de Cannes en avril, sa présidente Iris Knobloch avait tenu à défendre la création humaine face à l'intelligence artificielle.

"L'intelligence artificielle est déjà entrée dans les studios, dans les salles de montage, dans le processus de création. Nous ne fermons pas les yeux mais nous refusons qu'elle dicte sa loi au cinéma", avait-elle affirmé.

AFP/VNA/CVN