Cannes : dans les coulisses de la fabrication de la Palme d’or

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|Un artisan injecte de la cire bleue dans un moule en caoutchouc lors d'une démonstration sur la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Ce qu'on a apporté, qui est très différent de l'époque, c'est que la tige de La Palme se termine dans une petite forme de cœur, qui est un peu le clin d'œil au cinéma, l'amour pour le cinéma", explique l'intéressée, confiant dessiner "beaucoup de bijoux avec des cœurs".
|Une Palme d'or dans les ateliers de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève, le 21 avril.
|Photo : AFP/VNA/CVN
|Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard, pose avec une Palme d'or, que le joaillier est chargé de façonner pour le Festival de Cannes, le 21 avril à Meyrin, près de Genève.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La fabrication de la Palme d’or débute avec la technique de la fonte à cire perdue, qui consiste à créer un modèle de tige avec ses feuilles en cire bleue dans un moule en caoutchouc. Celle-ci est ensuite plongée dans du plâtre liquide.
Le plâtre est chauffé à 760 degrés et la cire fond et s’évacue, laissant une empreinte dans laquelle on injecte du métal en fusion sous vide. Une fois solidifiée, la pièce est extraite en dissolvant le moule, puis nettoyée et traitée pour éliminer les impuretés.
|Un artisan lors d'une démonstration de la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Vient ensuite l'assemblage. Les différents éléments sont retravaillés, polis à la main et soigneusement fixés : chaque feuille en or est ajustée et soudée sur la tige.
Après un polissage final, la Palme est montée sur un coussin en cristal préalablement percé avec précision, puis fixée pour obtenir l’objet prêt à être exposé.
|Un artisan procède au meulage d'une Palme d'or, le 21 avril, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La Palme est fabriquée avec 118 grammes de feuilles d'or jaune. Le socle en cristal de roche est lui taillé sous forme de diamant type “émeraude cut”.
|Des granulés d'or, amenés à être fondus pour la confection d'une Palme d'or cannoise, le 21 avril, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"L'intérêt avec le cristal de roche, c'est que (...) le socle est toujours un peu différent, c'est que chaque année, la Palme a un peu un autre look", explique Mme Scheufele.
Chopard fournit chaque année au Festival de Cannes deux Palmes d’or, en cas d'ex æquo ou d’imprévu.
Présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, le jury du festival remettra cette Palme d'or le 23 mai, à l'issue de la quinzaine cannoise.
L'an dernier, la récompense était allée à "Un simple accident" du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi.
AFP/VNA/CVN