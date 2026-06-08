Le Vietnam se rapproche de l’objectif d’un volume de paiements sans espèces équivalant à 30 fois le PIB

Le Vietnam affiche des avancées significatives dans le développement des paiements sans espèces et pourrait atteindre plus tôt que prévu les objectifs fixés dans sa Stratégie nationale pour la finance inclusive 2026-2030.

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Cette orientation a été réaffirmée lors du colloque intitulé « Les paiements intelligents au service de la finance numérique », organisé le 6 juin à Hô Chi Minh-Ville par la Banque d’État du Vietnam, en coopération avec le journal Tuổi Trẻ (Jeunesse).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que les paiements numériques ne constituent plus seulement un outil de commodité, mais deviennent un moteur essentiel de la transformation économique et financière du pays. Selon lui, le Vietnam connaît depuis plusieurs années une véritable évolution des habitudes de consommation et de gestion des flux financiers, les solutions numériques étant désormais au cœur des activités économiques et sociales.

Le responsable gouvernemental a estimé que les données numériques, l’identité numérique, la connectivité numérique et les paiements électroniques contribuent progressivement à l’émergence d’un système financier moderne, transparent et accessible. Dans ce contexte, le paiement sans espèces joue un rôle central en reliant les services bancaires aux secteurs du commerce, de la santé, de l’éducation, des transports, du tourisme, des services publics et des plateformes numériques.

Le 25 mai dernier, le Premier ministre a approuvé la Stratégie nationale pour la finance inclusive 2026-2030, qui fixe plusieurs objectifs ambitieux. Parmi ceux-ci figurent un taux de détention de comptes bancaires de 95 % chez les personnes âgées de plus de 15 ans d’ici 2030 et une valeur des paiements sans espèces équivalant à 30 fois le produit intérieur brut.

Selon les statistiques de la Banque d’État, à la fin de l’année 2025, près de 89 % des Vietnamiens âgés de plus de 15 ans détenaient déjà un compte bancaire. La valeur des paiements sans numéraire représentait quant à elle 28 fois le PIB national.

Afin d’atteindre les objectifs stratégiques fixés, le gouvernement a demandé aux ministères, aux localités d’accélérer l’amélioration du cadre réglementaire et des normes techniques. Les autorités souhaitent également renforcer la coopération entre établissements bancaires, entreprises de technologie financière et fournisseurs de services numériques.

Les efforts porteront notamment sur le développement des services bancaires numériques, l’extension de l’accès aux services financiers dans les régions rurales et reculées, ainsi que la généralisation des paiements électroniques dans l’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale. Les autorités entendent également promouvoir le versement des salaires par compte bancaire et encourager les paiements dématérialisés pour les biens et services.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Ha, l’adoption des paiements numériques offre également de nouvelles perspectives aux quelque 345.000 entreprises et 361.000 ménages commerçants actifs dans la métropole économique du pays. La traçabilité des transactions favorise une gestion plus efficace, améliore l’accès au crédit et facilite l’intégration progressive des acteurs économiques dans l’économie numérique.

Pour le secteur bancaire, la transformation numérique demeure une priorité stratégique. Le vice-gouverneur de la Banque d’État, Pham Thanh Ha, a affirmé que les autorités poursuivront leurs efforts pour perfectionner les mécanismes institutionnels, moderniser les infrastructures de paiement, encourager l’innovation, renforcer la sécurité des systèmes et développer l’éducation financière.

Ces actions devraient contribuer à accélérer la croissance de l’économie numérique vietnamienne, à élargir l’accès aux services financiers et à concrétiser l’objectif national visant à porter la valeur des paiements sans espèces à environ 30 fois le PIB à l’horizon 2030.

VNA/CVN