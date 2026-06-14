Le Vietnam vise à attirer davantage d’investissements des pays développés

Le Vietnam a dévoilé une nouvelle stratégie pour le développement de son secteur des investissements étrangers, fixant comme objectif que les entreprises à capitaux étrangers contribuent à hauteur d’environ 30% au PIB du pays d’ici 2045, dans le cadre de sa vision de développement à long terme.

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Cette orientation politique est définie dans la Résolution N°10 du Politburo, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

De l’attraction des capitaux au développement des investissements stratégiques

Selon la résolution, l’investissement direct étranger (IDE) est devenu un moteur essentiel de l’économie vietnamienne au cours de près de quatre décennies de réformes économiques et d’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Le secteur a contribué au développement industriel, à la restructuration économique et à une participation accrue du Vietnam aux réseaux de production mondiaux.

Cependant, la résolution souligne que les résultats des investissements n’ont pas pleinement exploité le potentiel du pays. Le taux de localisation est relativement faible, les liens entre entreprises étrangères et nationales restent limités et le transfert de technologie est en deçà des attentes.

Pour relever ces défis, le Vietnam prévoit de passer d’une approche traditionnelle d’attraction des capitaux au développement d’un écosystème d’investissement national stratégique.

Plutôt que de privilégier la concurrence par le biais d’incitations ou de limites administratives, le pays privilégiera les investissements liés aux pôles industriels, aux chaînes de valeur mondiales et aux écosystèmes d’innovation.

La qualité des investissements, leur efficacité et la capacité de transfert de technologie deviendront des critères essentiels de sélection des projets, tandis que les incitations seront de plus en plus liées à la performance des investisseurs et au respect de leurs engagements.

Environnement d’investissement transparent

Le Politburo réaffirme que le secteur à capitaux étrangers est une composante importante de l’économie nationale et continuera de bénéficier d’un soutien à long terme et d’un traitement équitable.

Le Vietnam s’engage à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle, des droits fonciers et des intérêts légitimes des investisseurs, tout en maintenant un environnement d’investissement transparent, stable et prévisible, conforme aux normes internationales.

D’ici 2030, il ambitionne de figurer parmi les pays les plus performants de l’ASEAN en matière d’environnement des affaires, de compétitivité, d’innovation et d’attractivité pour les projets d’investissement étrangers de haute qualité.

Environ 300 milliards de dollars d’IDE attendus d’ici 2030

Pour la période 2026-2030, le Vietnam vise entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE nouvellement enregistrés, dont 150 à 200 milliards de dollars de capitaux mis en œuvre. Environ 75% de ces investissements devraient provenir d’économies développées.

La résolution fixe également pour objectif d’attirer au moins trois des plus grandes entreprises technologiques mondiales afin qu’elles établissent leur siège social ou leurs centres de recherche et développement (R&D) au Vietnam.

Un autre objectif majeur est de porter le taux de localisation moyen entre 45% et 50%, tout en permettant à environ 10.000 entreprises vietnamiennes de participer aux chaînes de valeur des sociétés à capitaux étrangers.

Priorité aux semi-conducteurs, à l’IA et aux technologies stratégiques

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam privilégiera les investissements dans les industries de haute technologie et stratégiques susceptibles de générer une croissance significative.

Les secteurs clés comprennent la fabrication de produits électroniques, les semi-conducteurs, les équipements numériques, l’intelligence artificielle (IA), le big data, le cloud computing et d’autres technologies de pointe.

Le Politburo souligne également que les collectivités locales doivent éviter de se livrer à une concurrence acharnée pour attirer les investissements et ne doivent pas sacrifier la protection de l’environnement, les ressources naturelles, le bien-être social ou la sécurité économique au profit d’une croissance à court terme.

Des mesures supplémentaires incluent des réformes institutionnelles, le développement de ressources humaines hautement qualifiées, la modernisation des infrastructures stratégiques, des incitations à l’investissement plus compétitives et un contrôle renforcé afin de prévenir les prix de transfert et la fraude commerciale, tout en veillant à ce que les investisseurs respectent leurs engagements.

VNA/CVN