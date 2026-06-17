Le Vietnam mise sur les IDE de haute qualité pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance

Le Vietnam enregistre une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) depuis le début de l’année 2026, avec près de 25 milliards de dollars de capitaux enregistrés en cinq mois.

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Photo : VNA/CVN

Alors que les flux se dirigent de plus en plus vers les secteurs de haute technologie, les autorités et les acteurs financiers s’efforcent de mettre en place des mécanismes et des services adaptés afin d’attirer des investissements à plus forte valeur ajoutée et de renforcer leur contribution à l’économie nationale.

Selon la résolution N°10 du Bureau politique du 8 juin relative au développement du secteur économique à capitaux étrangers, le Vietnam entend désormais attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs de haute technologie tels que l’électronique, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data), l’Internet des objets (IoT), les biotechnologies, la médecine avancée et la logistique moderne, tout en augmentant le taux de localisation des chaînes d’approvisionnement. Cette orientation implique une amélioration de la qualité des flux d’IDE.

Engagements et décaissements en hausse

Au cours des premiers mois de 2026, plusieurs localités vietnamiennes, dont Hô Chi Minh-Ville, Nghê An, Hà Tinh, Phu Tho et Thai Nguyên, ont délivré des certificats d’investissement, approuvé de nouveaux projets et signé des accords de coopération avec des investisseurs étrangers.

Selon l’Agence de l’investissement étranger (relevant du ministère des Finances), les IDE ont poursuivi leur progression au cours des cinq premiers mois de l’année. Au 31 mai, le capital enregistré atteignait près de 25 milliards de dollars, soit une hausse de près de 35% sur un an. Les nouveaux projets constituent le principal moteur de cette croissance avec plus de 1.570 projets autorisés pour un montant total proche de 15 milliards de dollars.

L’industrie manufacturière continue de capter l’essentiel des investissements étrangers, représentant 70,4% du total des capitaux enregistrés. Les apports en capital et achats d'actions ont également progressé de 46,7%, à près de 4,2 milliards de dollars. Les décaissements effectifs sont estimés à 9,75 milliards de dollars, en hausse de 9,6% sur un an, soit le niveau le plus élevé observé sur la même période depuis cinq ans.

Hô Chi Minh-Ville demeure l’un des principaux pôles d’attraction des IDE. Au 1er juin, les investissements étrangers enregistrés y dépassaient 6,6 milliards de dollars, soit 60% de l’objectif annuel. Quatre projets majeurs actuellement en cours de traitement pourraient apporter 10,4 milliards de dollars supplémentaires, portant le total attendu à environ 17 milliards de dollars en 2026.

Attirer des capitaux de meilleure qualité

Dans le projet de loi sur les métropoles spéciales, Hô Chi Minh-Ville propose plusieurs mécanismes destinés à renforcer son attractivité, notamment le maintien du prix du foncier pendant deux ans. Cette mesure vise à offrir davantage de visibilité aux investisseurs engagés dans des projets de long terme.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue financier, Truong Hoàng Công Duy, directeur commercial de Yuanta Vietnam Securities, estime que l’orientation croissante des IDE vers les secteurs technologiques crée une demande accrue de services financiers spécialisés. Dès la phase de préparation des projets, les entreprises étrangères ont besoin de crédits, de transferts de capitaux, de lettres de crédit, de services de change, de garanties et de gestion de trésorerie.

Face à cette évolution, plusieurs banques vietnamiennes ont développé des offres dédiées. La Banque par actions commerciale militaire (MB) a créé une division spécialisée pour les entreprises à capitaux étrangers et ouvert des bureaux à Singapour, en République de Corée et en Chine. La Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) a renforcé son réseau avec une nouvelle filiale dédiée à Hô Chi Minh-Ville, tandis que la Banque de l'agriculture et du développement rural (Agribank) a lancé un programme de crédit préférentiel de 5.000 milliards de dôngs et de 100 millions de dollars.

Du côté des investisseurs, Huong Vu, vice-présidente de l’Association des entreprises à capitaux étrangers, a souligné que la question des prix de transfert demeure une préoccupation majeure. Elle recommande aux autorités fiscales de ne pas appliquer mécaniquement les indicateurs de comparaison aux entreprises nouvellement créées, souvent déficitaires durant leurs trois premières années d’activité, mais d’évaluer chaque dossier en fonction des réalités propres à son secteur.

VNA/CVN