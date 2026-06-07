Les investissements vietnamiens à l’étranger bondissent au cours des cinq premiers mois

Les investissements vietnamiens à l’étranger ont connu une forte croissance au cours des cinq premiers mois de 2026, illustrant la volonté croissante des entreprises nationales de développer leurs activités au-delà des frontières, selon les données publiées par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

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Photo : VNA/CVN

Entre janvier et mai, 85 nouveaux projets d’investissement à l’étranger ont obtenu leur certificat d’autorisation, représentant un capital total de 760,8 millions de dollars apporté par la partie vietnamienne, soit une hausse de 2,8 fois par rapport à la même période de 2025. Au cours de la même période, dix projets existants ont bénéficié d’un ajustement de capital, avec une augmentation totale de 33,8 millions de dollars, en recul de 18,7% sur un an.

Au total, les investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les extensions de capital, ont atteint 794,6 millions de dollars, soit 2,5 fois le niveau enregistré un an auparavant.

Le secteur de la construction a attiré la part la plus importante de ces investissements, avec 178,8 millions de dollars, représentant 22,5% du total. Il est suivi par la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation, qui ont reçu 163,8 millions de dollars, soit 20,6% du total. Le secteur du transport et de l’entreposage arrive en troisième position avec 150,5 millions de dollars, équivalant à 18,9% des capitaux investis.

Durant cette période, les capitaux vietnamiens ont été dirigés vers 33 pays et territoires. Le Laos demeure la première destination avec 199,5 millions de dollars, soit 25,1% du total des investissements. Il est suivi du Kirghizistan avec 149,9 millions de dollars, représentant 18,9%, du Royaume-Uni avec 82,8 millions de dollars, soit 10,4%, du Kazakhstan avec 36 millions de dollars, du Cambodge avec 32,9 millions de dollars et des États-Unis avec 31,9 millions de dollars. Les Îles Vierges britanniques ont également accueilli 30,1 millions de dollars d’investissements vietnamiens.

Selon des experts économiques, cette progression soutenue des flux d’investissement à l’étranger observée ces dernières années témoigne de la capacité croissante des entreprises vietnamiennes à rechercher activement de nouvelles opportunités de développement sur les marchés internationaux. Plusieurs projets menés par des groupes vietnamiens à l’étranger ont déjà produit des retombées économiques et sociales significatives et bénéficient d’une appréciation favorable de la part des pays d’accueil.

Parallèlement à cette expansion des investissements sortants, le Vietnam continue d’attirer massivement les capitaux étrangers. Au cours des cinq premiers mois de l’année, le montant total des investissements directs étrangers enregistrés dans le pays, comprenant les nouveaux projets, les ajustements de capital ainsi que les opérations d’acquisition de parts et d’actions, a atteint 24,81 milliards de dollars, en hausse de 34,9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Plus précisément, 1.576 nouveaux projets ont reçu une licence d’investissement, pour un capital enregistré de 14,84 milliards de dollars. Le nombre de projets a progressé de 1,7% sur un an, tandis que le volume des capitaux engagés a plus que doublé.

L’industrie manufacturière et de transformation demeure le principal bénéficiaire des nouveaux investissements étrangers, avec 9,64 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit 65% du total. Le secteur de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation a attiré 2,45 milliards de dollars, représentant 16,5% du total, tandis que les autres secteurs économiques ont concentré les 18,5% restants, soit 2,75 milliards de dollars.

Ces résultats confirment à la fois le dynamisme croissant des entreprises vietnamiennes sur les marchés internationaux et l’attractivité persistante du Vietnam auprès des investisseurs étrangers, dans un contexte de reprise et de diversification des flux mondiaux d’investissement.

VNA/CVN